Пятница, 18 Июня 2021 17:56

АрмИнфо. Чуть менее 50 диаспоральных структур, в том числе и АРФ "Дащнакцутюн" выступили с призывом поддержать блок "Армения" на предстоящих внеочередных парламентских выборах, намеченных на 20 июня.

Так, в заявлении 47 общественных, политических, благотворительных, культурных, спортивных, исследовательских, молодежных и студенческих организаций армянской диаспоры, действующих в 20 странах мира, выражается поддержка блоку "Армения" на предстоящих досрочных выборах.

"Характеризуя сложную ситуацию на родине, представители этих структур считают, что блок "Армения" с его командой, опытом и программами является политической силой, способной вывести Армению из нынешнего кризиса, смягчить последствия войны и поставить страну на путь восстановления. Вышеуказанные структуры призывают граждан Армении голосовать за этот блок", - отмечается в заявлении.

С заявлениями выступили ряд структур АРФД в Канаде, Лондоне, Ливане, Иране, России, Франции, Нидерландов и других стран.