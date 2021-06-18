Пятница, 18 Июня 2021 17:55

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 21 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 1а, 9, 11, 13 на улице Парпеци, жилой дом 64 на улице Пушкина, жилой дом 5 на улице Саряна, собственные дома 2-11 на 2-ом тупике Туманяна, жилые дома 35а, 35б на улице Туманяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 8(4) на улице Бабаджаняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом микрорайоне Авана Аринджа;

11:00-16:00 собственные дома 55-100 на 14-ой улице; 51-70 на 15-ой улице Нор Ареша;

11:00-17:00 собственные дома на улицах Ковкасян, Папазяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома квартала “Шрджанцик Тунель” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 31/1, 33/1, 33/2 на улице А.Хачатряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на 1-ом переулке А.Хачатряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ГНКО “Айастани азгаин Архив”, ГНКО “КиноФото РА”, ООО “Имекс Груп”, “Литикол Ам Ко”, “Дамала”, производственный кооператив “Лидия”, ООО “Кармир Блур”, гражд. “М. Закарян”, гражд. “М.Поладян”, ООО “А-С-инвестментс”, “Аркомп”, “Юком”, ЗАО “Институт прикладной химии, ЗАО” Ариак", ООО” Веон Армения“,” Регнус“,” Спайка“,” Экоформ“,” Юниким“, ''Спайка'', ''Лекс Тобако Компани", производственный кооператив "Арарат”, жилые дома 135а, 135Б, 135г, 135д, 135е, 135В, 292а, 296, 302, 330 и собственные дома на проспекте Аршакуняц, собственные дома на улице Ширака, ООО “Андрграунд” и питающиеся субабоненты, ООО “Погосян шин”, “Ви Эл Ви сентр”, “Кар ев аваз” и питающиеся субабоненты, ООО “Аревик”, производственный кооператив “Айреник”, ЗАО “Джрмук Груп”, база снабжения Полиции; ООО "Вега Сорлд" и питающиеся субабоненты, ОАО” Аргос'' и питающиеся субабоненты, ООО “Юнибанк”, ресторан ''Воскегават'', совместное предприятие “ЛЮКС КАР СЕРВИС” и питающиеся субабоненты, ООО “Учебный центр КЭД”, ООО “Аранцк”, “Автовазк”, ЗАО “Бург”, ООО “Б. М. Л. Арзни”, ООО “Дилбо Стар”, ГНКО "Олимпийская детско-юношеская спортивная школа велосипедного спорта", ООО “Нелли ев Арман”,“Армен Бараян”, ЧП “С. Григорян”, гражд․ “А. Амирахян”, гражд․ “А. Даниелян”, гражд․ “К. Хачатрян”, гражд․ “М.Аветисян”, гражд․ “С.Амирахян”, гражд․ “В.Саргсян”, жилые дома 40/8, 42/6, 42/7, 44/5, 44/4а (3-ий подъезд), жилые дома 4, 6 на пр. Багратуняца, 3, 7, 9 на 1-ом переулке пр. Багратуняца, жилые дома 1, 1а, 1/2, 3 на улице Манандяна, жилой дом 15 на улице 9 Мая, жилые дома 1, 55 на улице Низами, жилые дома 27, 29, 31, 31/1, 33, 35 на улице Чехова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 села Рья Таза, Мирак, Мелик, Сипан, Гегарот, Авшен, Дерек, Мичнатун, Алагяз, Цилкар, Лернапар, Джамшлу;

в Араратской области:

10:00-12:00 частично село Хачпар;

10:00-13:00 село Ноякерт; частично село Ехегнаван;

10:30-16:00 частично село Араксаван;

13:00-16:00 частично село Зорак; частично улицы 1, 2, частично квартал “Нор” в городе Масис;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-15:00 частично село Вернашен;

в Котайкской области:

11։00-17։00 частично села Гегашен, Балаовит, Неркин Птгни, частично квартал “Маяк” в Джрвеже;

11։00-14։00 территории прилегающие к селу Маяковский;

10։30-16։30 общины Агверан, Арзакан, станции сотовых операторов “ВЕОН Армения”, “Юком”, “Виваселл МТС”, частные дома Бжни и Арзакана, газозаправочная станция “Ашнах” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийской области:

10:00-16:00 села Акнер, Ахпат и Цахкашат;

11:00-13:00 частично село Сарчапет;

12:00-15:00 кварталы “Ванадзор”, “Лагерь” в городе Ванадзор.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.