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 Пятница, 18 Июня 2021 17:54

САР прокомментировал инсинуации Генпрокуратуры Азербайджана

САР прокомментировал инсинуации Генпрокуратуры Азербайджана

АрмИнфо. Генпрокуратуре Азербайджана следует заняться преступниками в своей стране: начиная от властей, которые в сотрудничестве с международными террористами спланировали и спровоцировали войну, организовали убийства армян, втянув в кровопролитие народы Азербайджана, и заканчивая другими своими гражданами, шокирующими цивилизованный мир такими проявлениями дикости и варварства, как отрубание людям голов, убийства топором мирно спящих коллег и т.п.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Союза Армян России, отреагировавшего на то что власти Азербайджана объявили в международный розыск влиятельных армян России  - главу группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна и главу Союза армян России Ара Абрамяна по надуманному поводу о поставках оружия во время 44-х дневной войны.

В заявлении говорится и о том, что <В САР не исключают того, что это решение связано с предвыборными процессами в Армении, где находятся

А.Абрамян и руководители подразделений САР, и всё это Алиев делает с целью оказать содействие Пашиняну, активным критиком правления которого является, начиная с 2018 года, Союз армян России.  <В ранее сделанных заявлениях, глава САР отмечал, что нахождение Пашиняна во власти сегодня на руку всем, кроме армян и вполне устраивает Баку. Не поэтому ли, от властей Армении всё это время, несмотря на агрессивные действия и риторику Алиева, не только не последовало никаких адекватных действий в международных инстанциях, но и общество до сих пор не услышало ни одного внятного и достойного ответа на дерзкие и унижающие память наших павших героев и достоинство всех армян выпады?>, - говорится в заявлении САР.

По мнению независимых экспертов Генпрокуратуре Азербайджана стоило бы в первую очередь выдвинуть обвинение военно-политическому руководству своей страны, пригласивших на войну с Арцахом международные террористические организации, что было подтверждено спецслужбами России, Франции и других стран мира


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