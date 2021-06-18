Пятница, 18 Июня 2021 17:53

АрмИнфо. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече со своим хорватским коллегой Горданом Грличем-Радманом рассказал собеседнику о постконфликтной фазе в зоне нагорно- карабахского конфликта.

В ходе встречи, состоявшейся на полях дипломатического форума в Анталии, Байрамов подчеркнул важность подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, основанного на уважении суверенитета и территориальной целостности стран.

При этом глава МИД Азербайджана умолчал, что вот уже более месяца, как азербайджанские вооруженные подразделения незаконно вторглись на суверенные территории Армении, и не только отказываются их покидать, но и терроризируют местное приграничное население.

Гордан Грлик Радман отметил, что Хорватия всегда поддерживала суверенитет, территориальную целостность и нерушимость границ Азербайджана.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам сотрудничества двух стран в рамках международных организаций и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.