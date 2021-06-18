Пятница, 18 Июня 2021 17:53

АрмИнфо.Международное сообщество призывает всех участников, предстоящих в Армении внеочередных парламентских выборов обеспечить соблюдение высоких электоральных стандартов, как это было в 2018 году.

Так, в распространенном посольством США в Армении заявлении от имени партнеров международного сообщества, оказывающих техническую помощь в проведении выборов в Армении в частности, говорится:

"Поскольку в это воскресенье народ Армении пойдет на избирательные участки, чтобы избрать новый парламент, мы, международное сообщество,

призываем всех участников этого процесса, обеспечить высокую планку уровня электорального процесса, установленную в 2018 года или же сделать ее еще выше.

С этой целью мы продолжаем оказывать техническую поддержку Центральной избирательной комиссии и другим соответствующим структурам, чтобы способствовать созданию заслуживающего доверия, прозрачного и профессионального избирательного процесса.

Мы призываем все стороны вносить свой вклад в создание уважительной и мирной атмосферы, способствующей свободному волеизъявлению граждан на этом важном для будущего страны этапе. Мы остаемся преданными партнерами в поддержке мира и процветания Армении".

Под заявлением подписали главы следующих дипломатических представительств в Армении: глава Делегации Европейского Союза в Армении Андреа Викторин, посол Великобритании Джон Галлахер, посол США Линн Трейси, посол Японии Фукусима Масанори, посол Германии Михаэл Йоханнес Банцхаф, посол Нидерландов Нико Шермерс, посол Швеции Патрик Свенссон, постоянный координатор ПРООН Шомби Шарп, посол Швейцарии Стефано Лаззаротто.