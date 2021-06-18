|Роберт Кочарян: Мы знаем, какие задачи стоят перед нашим народом
|“Когда восходит солнце”: В музее ARARAT открылась новая экспозиция
|Давние туркмено-армянские литературные связи были упомянуты в ходе научно-методической международной конференции посвященной Махтумкули Фраги
|Около 50 диаспоральных структур выступили с призывом поддержать блок "Армения" на предстоящих выборах
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|САР прокомментировал инсинуации Генпрокуратуры Азербайджана
|Байрамов заговорил о подписании мирного соглашения между Ереваном и Баку
|Международное сообщество призывает участников, предстоящих в Армении выборов обеспечить соблюдение высоких электоральных стандартов
|Лавров не стал комментировать информацию о возможном создании турецких военных баз в Азербайджане
|Кремль прокомментировал возможное создание турецких военных баз в Азербайджане
|Партия Левона Тер-Петросяна сомневается, что смогла донести свои "мессиджы" до жителей регионов и сел, из-за отсутствия соответствующих финансовых и медийных ресурсов
|Взгляд из Москвы: В ожидании поддержки Москвы, Ереван закулисно ведет с Баку переговоры
|Последний предвыборный опрос MPG: "Армения" Роберта Кочаряна выбивается вперед
|В Национально-демократическом полюсе уверены, что будут серьезно представлены в будущем парламенте
|Прогноз: Появились новые перспективы, способные уничтожить статус-кво, сформированный на Южном Кавказе по итогам 44-х дневной войны
|Самвел Бабаян в последний день официальной агиткампании не видит фаворита предвыборной гонки
|Омбудсмен Армении намерен обратиться в Конституционный суд из-за спешно внесенных изменений в статью 149.1 УК РА
|Власти Азербайджана замахнулись на видных армян России - в розыск объявлены Самвел Карапетян и Ара Абрамян
|ANCA призывает Госдеп отозвать Линн Трейси с поста посла США в Армении
|Число активных случаев COVID-19 в Армении составляет 2 607
|Ереванский пресс-клуб опубликовал промежуточный отчет по мониторингу СМИ Армении в период предвыборной агитации
|Представитель Армении посетит Международную выставку вооружения и военной техники "MILEX - 2021"
|"Айастан" забил тревогу: сотрудники СНБ проводят встречи с представителями блока, якобы, для проведения разъяснительных работ в связи с выборами
|В Иране стартовали президентские выборы
|Никол Пашинян рассказал о том, что было и о том, что будет
|"Процветающая Армения" провела итоговый митинг на площади Свободы
|Парламент Нидерландов требует от Баку немедленного освобождения армянских военнопленных и гражданских лиц
|ЕС и власти ряда европейских стран окажут помощь в проведении досрочных парламентских выборов в Армении
|МИД Армении выступил с комментарием в связи с подписанной президентами Турции и Азербайджана декларацией
|Национально-демократический полюс исключает возможности формирования коалиции с Пашиняном или Кочаряном
|В Москве прокомментировали визит Эрдогана в оккупированный Шуши
|Блок "Армения" обвинила Полицию в создании искусственных препятствий для агитационной кампании
|Москва: Тема военнопленных и других удерживаемых лиц сохраняет свою актуальность
|Армения присоединилась к Программе контроля контейнеров, запущенной ВТО и Офисом ООН по борьбе с наркотиками и преступностью
|Урегулирование карабахского конфликта будет на повестке переговоров главы МИД России и Генсека ОБСЕ
|Банк ВТБ (Армения) предлагает оформить пенсионные карты и получать пенсию безналично
|Глава САР: Социальное раздвоение в Армении достигло своего пика
|Эрдоган уверяет: Россия поддерживает создание коридора через армянский Сюник
|В блоке "Честь имею" уверены, что оппозиция наберет 50+1 процентов голосов уже в первом туре голосования
|ЮКЖД призывает пассажиров строго соблюдать коронавирусные ограничения во время поездок в Грузию
|Блок "Свободная Родина" обвинил руководство ОТА в грубом нарушении принципа создания равных условий для всех политических сил
|Лидер "Республики" не видит предпосылок для поствыборных столкновений в Армении
|У Армении два категорических императива: восстановление субъектности государства и углубление военно-стратегического сотрудничества с Россией - Рубен Сафрастян
|EС предоставит Армении 1,5 млн евро на внедрение эффективной культуры ядерной безопасности
|Армения и Литва обозначили направления сотрудничества в транспортной сфере
|Армянский эксперт уличает Турцию в попытке новой блокады Армении
|Никол Пашинян, находящийся в отпуске, в правительстве провел встречу с членами своей команды
|Марукян считает: Армения идет по пути 1 марта 2008 года
|В Вайоцдзорской области Армении произошло слабое землетрясение
|Патрульная полиция в Ерване начнет свою работу с 1 июля
|Артак Зейналян: Союз Армении и России потерпел поражение от союза Турции и Азербайджана
|Армения потеряла 16 позиций в "Глобальном индексе миролюбия"
|Прогноз: Сформировать по итогам выборов правительство единолично не удастся никому
|За сутки в Армении подтвердилось 96 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровело - 122 человека
|Вагаршак Арутюнян и Сергей Шойгу обсудили размещение российских пограничников в Сюнике и Гегаркунике
|Наблюдатели МПА СНГ приступают к краткосрочному мониторингу парламентских выборов в Армении
|Омбудсмен Армении обвинил власти Азербайджана в торговле людьми
|Парламент на вылет: депутаты третий день подряд не обеспечивают кворум
|Посольство США в Ереване предупредило своих граждан о возможных демонстрациях в Армении
|Серж Саргсян обвинил действующие власти Армении в сокрытии реальных данных о погибших и пропавших без вести в ходе последней 44-ой войны
|Читать больше
АрмИнфо.Международное сообщество призывает всех участников, предстоящих в Армении внеочередных парламентских выборов обеспечить соблюдение высоких электоральных стандартов, как это было в 2018 году.
Так, в распространенном посольством США в Армении заявлении от имени партнеров международного сообщества, оказывающих техническую помощь в проведении выборов в Армении в частности, говорится:
"Поскольку в это воскресенье народ Армении пойдет на избирательные участки, чтобы избрать новый парламент, мы, международное сообщество,
призываем всех участников этого процесса, обеспечить высокую планку уровня электорального процесса, установленную в 2018 года или же сделать ее еще выше.
С этой целью мы продолжаем оказывать техническую поддержку Центральной избирательной комиссии и другим соответствующим структурам, чтобы способствовать созданию заслуживающего доверия, прозрачного и профессионального избирательного процесса.
Мы призываем все стороны вносить свой вклад в создание уважительной и мирной атмосферы, способствующей свободному волеизъявлению граждан на этом важном для будущего страны этапе. Мы остаемся преданными партнерами в поддержке мира и процветания Армении".
Под заявлением подписали главы следующих дипломатических представительств в Армении: глава Делегации Европейского Союза в Армении Андреа Викторин, посол Великобритании Джон Галлахер, посол США Линн Трейси, посол Японии Фукусима Масанори, посол Германии Михаэл Йоханнес Банцхаф, посол Нидерландов Нико Шермерс, посол Швеции Патрик Свенссон, постоянный координатор ПРООН Шомби Шарп, посол Швейцарии Стефано Лаззаротто.
|Роберт Кочарян: Мы знаем, какие задачи стоят перед нашим народом
|“Когда восходит солнце”: В музее ARARAT открылась новая экспозиция
|Давние туркмено-армянские литературные связи были упомянуты в ходе научно-методической международной конференции посвященной Махтумкули Фраги
|Около 50 диаспоральных структур выступили с призывом поддержать блок "Армения" на предстоящих выборах
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|САР прокомментировал инсинуации Генпрокуратуры Азербайджана
|Байрамов заговорил о подписании мирного соглашения между Ереваном и Баку
|Международное сообщество призывает участников, предстоящих в Армении выборов обеспечить соблюдение высоких электоральных стандартов
|Лавров не стал комментировать информацию о возможном создании турецких военных баз в Азербайджане
|Кремль прокомментировал возможное создание турецких военных баз в Азербайджане
|Партия Левона Тер-Петросяна сомневается, что смогла донести свои "мессиджы" до жителей регионов и сел, из-за отсутствия соответствующих финансовых и медийных ресурсов
|Взгляд из Москвы: В ожидании поддержки Москвы, Ереван закулисно ведет с Баку переговоры
|Последний предвыборный опрос MPG: "Армения" Роберта Кочаряна выбивается вперед
|В Национально-демократическом полюсе уверены, что будут серьезно представлены в будущем парламенте
|Прогноз: Появились новые перспективы, способные уничтожить статус-кво, сформированный на Южном Кавказе по итогам 44-х дневной войны
|Самвел Бабаян в последний день официальной агиткампании не видит фаворита предвыборной гонки
|Омбудсмен Армении намерен обратиться в Конституционный суд из-за спешно внесенных изменений в статью 149.1 УК РА
|Власти Азербайджана замахнулись на видных армян России - в розыск объявлены Самвел Карапетян и Ара Абрамян
|ANCA призывает Госдеп отозвать Линн Трейси с поста посла США в Армении
|Число активных случаев COVID-19 в Армении составляет 2 607
|Ереванский пресс-клуб опубликовал промежуточный отчет по мониторингу СМИ Армении в период предвыборной агитации
|Представитель Армении посетит Международную выставку вооружения и военной техники "MILEX - 2021"
|"Айастан" забил тревогу: сотрудники СНБ проводят встречи с представителями блока, якобы, для проведения разъяснительных работ в связи с выборами
|В Иране стартовали президентские выборы
|Никол Пашинян рассказал о том, что было и о том, что будет
|"Процветающая Армения" провела итоговый митинг на площади Свободы
|Парламент Нидерландов требует от Баку немедленного освобождения армянских военнопленных и гражданских лиц
|ЕС и власти ряда европейских стран окажут помощь в проведении досрочных парламентских выборов в Армении
|МИД Армении выступил с комментарием в связи с подписанной президентами Турции и Азербайджана декларацией
|Национально-демократический полюс исключает возможности формирования коалиции с Пашиняном или Кочаряном
|В Москве прокомментировали визит Эрдогана в оккупированный Шуши
|Блок "Армения" обвинила Полицию в создании искусственных препятствий для агитационной кампании
|Москва: Тема военнопленных и других удерживаемых лиц сохраняет свою актуальность
|Армения присоединилась к Программе контроля контейнеров, запущенной ВТО и Офисом ООН по борьбе с наркотиками и преступностью
|Урегулирование карабахского конфликта будет на повестке переговоров главы МИД России и Генсека ОБСЕ
|Банк ВТБ (Армения) предлагает оформить пенсионные карты и получать пенсию безналично
|Глава САР: Социальное раздвоение в Армении достигло своего пика
|Эрдоган уверяет: Россия поддерживает создание коридора через армянский Сюник
|В блоке "Честь имею" уверены, что оппозиция наберет 50+1 процентов голосов уже в первом туре голосования
|ЮКЖД призывает пассажиров строго соблюдать коронавирусные ограничения во время поездок в Грузию
|Блок "Свободная Родина" обвинил руководство ОТА в грубом нарушении принципа создания равных условий для всех политических сил
|Лидер "Республики" не видит предпосылок для поствыборных столкновений в Армении
|У Армении два категорических императива: восстановление субъектности государства и углубление военно-стратегического сотрудничества с Россией - Рубен Сафрастян
|EС предоставит Армении 1,5 млн евро на внедрение эффективной культуры ядерной безопасности
|Армения и Литва обозначили направления сотрудничества в транспортной сфере
|Армянский эксперт уличает Турцию в попытке новой блокады Армении
|Никол Пашинян, находящийся в отпуске, в правительстве провел встречу с членами своей команды
|Марукян считает: Армения идет по пути 1 марта 2008 года
|В Вайоцдзорской области Армении произошло слабое землетрясение
|Патрульная полиция в Ерване начнет свою работу с 1 июля
|Артак Зейналян: Союз Армении и России потерпел поражение от союза Турции и Азербайджана
|Армения потеряла 16 позиций в "Глобальном индексе миролюбия"
|Прогноз: Сформировать по итогам выборов правительство единолично не удастся никому
|За сутки в Армении подтвердилось 96 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровело - 122 человека
|Вагаршак Арутюнян и Сергей Шойгу обсудили размещение российских пограничников в Сюнике и Гегаркунике
|Наблюдатели МПА СНГ приступают к краткосрочному мониторингу парламентских выборов в Армении
|Омбудсмен Армении обвинил власти Азербайджана в торговле людьми
|Парламент на вылет: депутаты третий день подряд не обеспечивают кворум
|Посольство США в Ереване предупредило своих граждан о возможных демонстрациях в Армении
|Серж Саргсян обвинил действующие власти Армении в сокрытии реальных данных о погибших и пропавших без вести в ходе последней 44-ой войны
|Читать больше
|Тигран Мазманян: Приграничные регионы лишены стройной государственной политики
|Грузинский политолог: Мы должны идти вперед в направлении, выгодном нам, а не США, России или Турции
|Аналитик: Саммит G7 сплотил Запад против Китая, а не России
|Социолог: До 40% армянского электората сегодня действует в логике т.н. "политического болота"
|Победоносный второй армейский корпус на страже госграницы Армении - вынужденно отступивший, но не сломленный
|Читать больше
|Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
|Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
|Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
|Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
|МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
|В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
|Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
|АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
|Подразделения АО Арцаха уничтожили 12 танков противника
|Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
|Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
|Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
|Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
|Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности