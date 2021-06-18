Пятница, 18 Июня 2021 16:58

АрмИнфо. Министр иностранных дел России Сергей Лавров не стал комментировать информацию о возможном создании турецких военных баз в Азербайджане.

Так, 18 июня во время пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем на просьбу прокомментировать эту информацию Лавров завил, что не комментирует слухи.

"Вопрос не обсуждался, а слухи мы не комментируем", - сказал он.

Ранее, Реджеп Тайип Эрдоган посетил Азербайджан с официальным визитом. В ходе посещения оккупированного армянского Шуши, он не исключил, что Турция может создать военную базу на азербайджанской территории. Эрдоган также заявил о намерении открыть консульство Турции в оккупированном Шуши