Пятница, 18 Июня 2021 16:36

АрмИнфо. В любом случае открытие объектов военной инфраструктуры стран-членов альянса вблизи российских границ является поводом для особого внимания Москвы. Об этом в беседе с журналистами сказал пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном создании турецких военных баз в Азербайджане.

Песков подчеркнул, что информация о возможном создании турецкой военной базы в Азербайджане - "это вопрос пристального внимания", так как Турция является членом НАТО.

"В любом случае открытие объектов военной инфраструктуры стран-членов альянса вблизи наших границ является поводом для нашего особого внимания, а также причиной для наших шагов, необходимых для обеспечения нашей безопасности и наших интересов", - сказал он Песков, передает Вести.ру.

Кроме того, он сказал, что Россия находится в тесном контакте с Турцией, Арменией и Азербайджаном по стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе. "Мы находимся в тесном контакте и с Анкарой, и с Баку, и с Ереваном и считаем, что любые шаги должны способствовать дальнейшей стабилизации обстановки в Закавказье, развитию инфраструктуры, транспортной логистики, исправлению ситуации в целом и не должны содержать какие-либо элементы, которые могут стать причиной для роста напряженности", - сказал представитель Кремля.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган посетил Азербайджан с официальным визитом. Он не исключил, что Турция может создать военную базу на азербайджанской территории. Эрдоган также заявил о намерении открыть консульство Турции в оккупированном армянском Шуши.