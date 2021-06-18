Пятница, 18 Июня 2021 14:24

АрмИнфо.Представитель Национально- демократического полюса (переименованная "Сасна црер") Жирайр Сефилян уверен, что НДП будет серьезно представлен в будущем парламенте. Об этом он заявил 18 июня на итоговой пресс-конференции.

После выборов, по его словам, партия приступит к созданию национального государства. Своем присутствием, как указал Сефилян, партия предотвратит также реализацию планов "пашинянов и кочарянов" по организации поствыборных столкновений.

"Армянский народ понял, что только Национально-демократический полюс стоит "на передовой" национальных сил, а все остальные либо представляют интересы Кремля, либо нацелены на "распыление" голосов", -, заявил член совета НДП Ваге Гаспарян.

Тем не менее, по словам представителя Национально-демократического полюса Гарегина Чугасзяна, "эти ложные выборы не обеспечат стабильность" в стране. "На данном этапе важно понять, что наличие такой силы, как НДП в парламенте, а мы уверены, что мы там будем, вопрос в том, чтоб обеспечить весомое присутствие, позволит оттуда более твердо держать руку Запада, что не даст заключить второй Карский договор",- заявил он.

Член инициативной группы Национально-демократического союза Варужан Аветисян, в свою очередь, коснулся вопроса возврата армянских пленных, удерживаемых Бак, заявив, что он решиться только в рамках формата МГ ОБСЕ. "Всех пленных удастся вернуть только после, как сделаем полноценным влияние наших реальных союзников - Франции и США",- заявил он.

Предвыборная кампания по внеочередным парламентским выборам в Армении стартовала 7 июня и завершится 18 июня в 24:00. 19 июня - день тишины. Выборы пройдут 20 июня с 08.00 до 20.00, по местному времени. Для участия в них зарегистрированы 25 политических сил - 21 партия и 4 блока.

Представитель партии <Национально-демократический полюс> Ваге Гаспарян при подаче в ЦИК необходимых документов для участия во внеочередных парламентских выборах 20 июня сообщил журналистам, что Жирайра Сефиляна в предвыборном списке нет. <Жирайра Сефиляна нет в этом списке, поскольку срок его гражданства не позволяет для включения в список. Но он примет активное участие в кампании>, - сказал он. Список возглавляют Ваге Гаспарян, Варужан Аветисян, Кара Чобанян, Гарегин Чукасзян, Арег Кюрегян и другие. По его словам, они объявили политический Сардарапат с целью мобилизации народа.