Пятница, 18 Июня 2021 14:21

АрмИнфо. Омбудсмен Армении Арман Татоян намерен обратиться в Конституционный суд из-за спешных изменений, внесенных в статью 149.1 УК РА 28 апреля текущего года. Об этом сообщает пресс-служба офиса Омбудсмена РА.

Защитник прав человека напоминает, что эта статья предусматривает ответственность за "принуждение к предвыборной агитации или агитации по вопросам референдума или к отказу от агитации, совершенное с использованием служебной или иной зависимости; должностного положения; соединенное с применением насилия либо с угрозой его применения; совершенное группой лиц; соединенное с лишением лица свободы".

Татоян обратил внимание на тот факт, что поправки в статью 149.1 УК Армении были внесены очень поспешно - проект был внесен в повестку дня заседания НС 28 апреля 2021 года и в один день в первом и втором чтениях принят, без профессиональных и должных общественных обсуждений, и даже не публиковался на "e-draft.am", а на этапе проектирования было несколько вариантов.

Омбудсмен указал на очень поверхностное обоснование поправок, которые сопряжены с риском нарушения прав человека и не демонстрируют намерения законодательного органа применить изменения к правоохранительным органам и судам. Более того, не упоминается опыт страны, не указывается на основании каких международных требований вносятся эти изменения, также не анализируются риски с точки зрения прав человека.

По словам Защитника прав человека, все вышеуказанное привело к множеству проблем при применении этих поправок на практике.

"Сами правоохранительные органы в своих пояснениях заявляют, что у них по понятным причинам нет опыта применения, и они не могут выразить свою позицию по заявлению. Поскольку эти поправки к Уголовному кодексу должны были быть введены в действие в течение очень короткого периода времени в преддверии досрочных парламентских выборов и касаются чувствительных вопросов с точки зрения прав человека, их нельзя было принять без надлежащего обсуждения и с подобными упущениями. Тем более, без должной подготовки правоохранительных органов и суда, или хотя бы, без разработки соответствующего руководства для них.

Принимая во внимание серьезные процедурные недостатки поправки к статье, а также практику ее применения, в настоящее время готовится заявление Защитника прав человека в Конституционный суд", - подчеркнул Омбудсмен.

Отметим, что 28 апреля парламент Армении принял во втором и окончательном чтении проект изменений в Уголовный кодекс РА, инициированный правящей фракцией "Мой шаг". Согласно изменениям, наказание за подкуп избирателей (в том числе его обещание) будет не вариативным (штраф или тюремное наказание), а однозначным (только тюремное наказание, на срок от трех до шести лет). За принуждение к участию или отказу от предвыборной кампании либо агитации во время референдума, препятствование предвыборной кампании или агитации предусмотрено уголовное наказание сроком на три года. Применение насилия (например, провокация драки) на избирательном участке или у входа в него, предлагается карать штрафом до 500 тысяч драмов, арестом на срок до двух месяцев или тюремным заключением на срок до трех лет, при отягчающих обстоятельствах - до 6 лет.

Строже будут караться и действия, препятствующие праву на голосование или препятствия работе организаторов выборов (членов или технических сотрудников избирательных участков или комиссий). Максимальное наказание здесь предлагается установить до 3 лет, а при отягчающих обстоятельствах - от 4 до 6 лет.

Изменены наказания за подкуп избирателей под прикрытием благотворительности. Во время избирательной кампании будет запрещена благотворительная деятельность всех политических сил. Нельзя будет раздавать не только материальную помощь, но и продуктовые наборы или какие-либо иные товары (только агитационные буклеты). Тюремный срок здесь заменен штрафом в размере от двух до трех миллионов драмов, либо арестом (от 2 до 3 месяцев), либо лишением свободы (от 2 до 4 лет), при отягчающих обстоятельствах - от 3 до 6 лет. Предлагающий взятку освобождается от ответственности, если до раскрытия преступления добровольно сообщит об этом правоохранительным органам и будет содействовать раскрытию преступления.