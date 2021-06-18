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 Пятница, 18 Июня 2021 14:20
Марианна Мкртчян

Власти Азербайджана замахнулись на видных армян России - в розыск объявлены Самвел Карапетян и Ара Абрамян

Власти Азербайджана замахнулись на видных армян России - в розыск объявлены Самвел Карапетян и Ара Абрамян

АрмИнфо. Власти Азербайджана объявили в международный розыск влиятельных армян России  - главу группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна и главу Союза армян России Ара Абрамяна.

Так, согласно азербайджанским СМИ, Генпрокуратура Азербайджана по присущим им методам деятельности, вдруг решила, что имеет право уже контролировать процесс поставок вооружения в Армению и давать оценку деятельности того или иного армянского бизнесмена. Исходя из вышесказанного, азербайджанская генпрокуратура без весомой доказательной базы инкриминирует видным деятелям армянской диаспоры России "незаконный провоз оружия и военной техники в Республику Армения и оттуда в Нагорный Карабах".

"Было установлено, что глава группы компаний "Ташир" Карапетян Самвел Саркисович, известный в Армении как "серый бизнесмен" и владелец "Royalsys Engineering" Давид Галустян, генеральный директор компании "KOMEX" Абрамян Ара Аршавирович и другие в целях снабжения Вооруженных Сил Республики Армения оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и военной техникой, в нарушение требований Таможенной конвенции о международных грузовых перевозках и Договора об ограничении обычных вооружений в Европе, в течении 2001-2021 годов посредством пассажирских самолетов, грузового самолета ВВС Армении Ил-76 ТД, а также приобретенного Ара Абрамяном грузового самолета "ИЛЮШИН-76ТД"организовывали контрабанду воздушным путем незаконно приобретенного крупнокалиберного боевого огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств в Республику Армения и оттуда в оккупированный Арменией Нагорный Карабах и прилегающие районы Азербайджанской Республики", - говорится в сообщении Генпрокуратуры Азербайджана, при этом подчеркивается, что 28 апреля 2021 года против вышеуказанных лиц  были возбуждены уголовные дела по статьям 100.1, 218.1, 228.3, 279.1 и 206.4 Уголовного кодекса АР, в их отношении была избрана мера пресечения в виде ареста и все они объявлены в международный розыск.

Также отмечается, что в связи с вышеупомянутым уголовным делом Генеральная прокуратура АР направила запрос об оказании правовой помощи в соответствующие государственные органы зарубежных стран.

Заметим, что это уже не первый случай попытки Азербайджана учинить постановочные суды в отношения армян по надуманным уголовным делам. Как известно в эти дни в азербайджанских судах  идет судебная расправа над армянскими военнопленными, которых власти Азербайджана обвиняют якобы в "терроризме". Меж тем, да более чем известно, что армяне одна из немногих наций, которых нет в составе террористических группировок. Азербайджан учинил суды над захваченными армянами в нарушении всех обязательств и договоренностей, в том числе и трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года на уровне лидеров Армении, Азербайджана и России. 


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