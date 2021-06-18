Пятница, 18 Июня 2021 12:01

АрмИнфо.Председатель Армянского национального комитета Америки (ANCA) Раффи Ампарян активизировал призывы к американским властям об отзыве посла США в Армении Линн Трейси за общесистемный провал главного дипломата Америки в Ереване, подчеркнув необходимость несения ответственности за это.

Согласно сообщению Организации, в декабре прошлого года ANCA поставил послу Линн Трейси оценку "F" на основании ее плохой работы по пятнадцати различным показателям. Согласно источнику, с тех пор, посол Трейси потерпела неудачи в новых областях. Среди них: отсутствие значимой помощи США арцахским беженцам, вмешательство в избирательный процесс Армении, игра в фаворитах армянских политических сил, что еще больше осложняет безопасность Армении и региональные отношения, а также неспособность серьезно рассмотреть вопрос о незаконном задержании, жестоком обращении и убийстве в Азербайджане армянских военнопленных.

"Как я уже говорил в прошлом году, ANCA хочет, чтобы каждый американский посол в Армении был успешным - для Соединенных Штатов, для Армении и для вековых связей между этими двумя странами. Однако данные свидетельствуют, что пребывание посла Трейси в нашем посольстве США в Ереване было отмечено глубоким провалом одним за другим, каждый хуже предыдущего, что привело к общесистемному краху нашей дипломатической миссии", - сказал председатель ANCA Раффи Ампарян.

В ANCA подчеркнули, что Трейси не удалось отстоять гуманитарную помощь США семьям Арцаха - даже несмотря на то, что другие уязвимые группы населения в Бирме, Эфиопии, Йемене и других местах получили чрезвычайную помощь на сотни миллионов долларов.

"Она не смогла бороться за освобождение армянских военнопленных, не выступила против осквернения армянских церквей и святых мест, не смогла противостоять использованию Азербайджаном военной помощи США - наших американских налоговых долларов - для убийства и калечения армян, и не смогла защитить торговые отношения между США и Арменией от несправедливых нападок", - подчеркнули в ANCA, добавив, что повторяют свой декабрьский призыв к Госдепу США отозвать Трейси с должности посла в Армении.

При этом в Организации призывают администрацию Байдена восстановить отношения США и Армении на прочной основе, назначив нового посла в посольстве США - Ереване, который поддержит выживание Арцаха, суверенитет Армении, безопасность армянской родины и прочность партнерства между США и Арменией.