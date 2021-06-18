Пятница, 18 Июня 2021 12:00

АрмИнфо. За прошедшие сутки в Армении зарегистрировали 86 случаев заражения коронавирусом, что составляет всего 2,4% от числа граждан, сдавших тест, при этом выздоровело 238 человек, скончался - 1.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 18 июня фактическое лечение получает 2 607 пациентов.

В общей сложности в стране было поведено 1 142 332 теста на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 224 086 граждан (19,6%), число выздоровевших составило 215 893 (96,3%), летальных исходов - 4 492 (2%).