Пятница, 18 Июня 2021 11:56

АрмИнфо. Заместитель министра высокотехнологической промышленности Армении Давид Саакян примет участие в 10-й Международной выставке вооружения и военной техники "MILEX - 2021".

Как сообщает официальный сайт правительства Армении, решением врио и.о. Тиграна Авиняна от 17 июня, Давид Саакян 22-24 июня командирован в столицу Беларуси - Минск для участия в 10-й Международной выставке вооружения и военной техники "MILEX - 2021".

Согласно официальному сайту мероприятия, организаторы выставки - Государственный военно-промышленный комитет, Министерство обороны Республики Беларусь. Устроители, РУП <БелЭкспо> Управления делами Президента Республики Беларусь.

В мае 2019 года состоялась 9-я Международная выставка вооружения и военной техники . В ней приняли участие более 170 предприятий, КБ, НИИ, высших учебных заведений, торгующих фирм и компаний, а также 14 иностранных представительств, аккредитованных в Республике Беларусь.

Главные цели выставки - широкое представление продукции белорусской оборонной промышленности, ознакомление с новыми разработками в области высоких технологий, демонстрация возможностей предприятий, занимающихся модернизацией, ремонтом боевой техники и оказывающих услуги Вооруженным Силам.