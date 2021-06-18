Пятница, 18 Июня 2021 11:51

АрмИнфо.Официальный представитель центрального штаба блока "Айастан" ("Армения") Арам Вардеванян обратился к руководству Службы национальной безопасности (СНБ) с требованием немедленно поручить прекратить незаконные действия и вернуться в правовое поле.

Так, в распространенном заявлении штаба "Айастан", в частности, говорится о том, что была информация о том, что подразделения СНБ, в частности в общине Горис Сюникской области, начали проводить встречи с представителями блока "Айастан", якобы, для проведения разъяснительных работ в связи с выборами. "Естественно, как в других, так и в этом случае, они не дали никакого результата", - отмечается в заявлении.

"В связи с этим, обращаемся к руководству Службы национальной безопасности с требованием немедленно поручить прекратить незаконные действия и вернуться в правовое поле.

Считаем, что в этот период более чем ясно, что СНБ должна вести круглосуточную службу для выявления иностранных агентов, предотвращения их деятельности и устранения угроз национальной безопасности, а не предоставлять незаконные политические услуги уходящей власти", - говорится в заявлении.