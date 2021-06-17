Четверг, 17 Июня 2021 21:54

АрмИнфо. Кандидат в премьер-министры Армении от правящей партии “Гражданский договор” Никол Пашинян 17 июня в ходе итогового митинга на площади Республики в Ереване поделился успехами своего правительства и своим видением будущего республики.

Так, по его словам, будущее Армении стоит на четырёх столпах: первое – это безопасность, второе – экономика, третье касается прав и справедливости, а последний-четвертый – развитие человеческого капитала. Все они взаимосвязаны, и ни один не сможет функционировать в отдельности, заявил он.

Стратегическое представление о развитии экономики, как пояснил Пашинян, состоит в том, что она должна быть основана на науке. И.о. премьера напомнил о своем раннем лозунге “обогащай и обогащайся”, подчеркнув, что власть и впредь будет привержена данной логике действий. К этому, как указал кандидат в премьеры, они придут путем развития знаний и навыков индивидуума и бизнеса, развития инфраструктур и действий во внешней политике с расширением потенциала экспорта и инвестиций.

Для стабильного развития, как отметил Пашинян, Армения ежегодно должна обеспечивать средний рост ВВП в 7%, а граждане должны с удовольствием платить налоги, поскольку они будут потрачены на его нужды.

В течение предстоящих 5 лет Пашинян обещает построить 2600 км дорог, начать или завершить строительство 15 новых водохранилищ, обеспечить железнодорожное сообщение с РФ, ИРИ и “таким образом, - со всем миром”. При этом, он в очередной раз напомнил, что власти не будут обсуждать “коридорную логику”, в данном контексте исключив изменения в статусе суверенитета Армении над какой–либо территорией республики.

По его словам, нынешняя власть очень четко выразила свою позицию – она готова к разблокировке региональных коммуникаций только в случае предоставления равных условий и возможностей сторонам, что зафиксировано Московским заявлением от 11 января 2021 года.

Армения настроена последовательно идти к воплощению к жизни договоренностей в рамках данного заявления, сказал он. При этом, как подчеркнул лидер ГД, этому мешает агрессивная риторика Баку, его неконструктивные высказывания, в частности, в плане последовательных притязания президента Азербайджана к территориальной целостности Армении и невозвращение армянских пленных, удерживаемых Баку.

Ситуация на участке Сотк-Хознавар, по словам и.о. главы правительства, должна быть разрешена мирным путем – зеркальным отводом ВС двух стран и размещением российских пограничников на линии. Пашинян в очередной раз призвал не опасаться делимитации - демаркации границ, отметив, что через это проходили все цивилизованные страны. Он также коснулся карабахского урегулирования, заметив, что несмотря на ряд заявлений, вопрос все еще остается открытым.

И.о. премьер-министра коснулся также формирования профессиональной армии, подчеркнув, что этому нет альтернативы, а также реформ в сфере науки и образования. По словам и.о. премьера, в сфере науки Армении уже произошли эпохальные изменения – финансирование научных исследований в 2020 году выросло на 1млрд 491 млн драмов.

Пашинян заявил, что после митинга пойдет на публичные дебаты. Он пригласил всех тех, кто на протяжении этих дней угрожал представителям правящей силы и "размахивал ятаганом".

Отметим, что Никол Пашинян пришел на митинг в сопровождении членов семьи. И.о. премьера сопровождают его соратники – спикер парламента Армении Арарат Мирзоян, глава предвыборной штаба правящей партии "Гражданский договор" Сурен Папикян, глава парламентской фракции “Мой шаг” Лилит Макунц и другие.

Изначально ГД планировал провести итоговый митинг 18 июня. Но, поскольку в тот же день намечен митинг блока "Айастан", Пашинян решил перенести дату заключительной акции на 17 июня. Правящая партия ГД планирует проводить в Ереване митинги четыре дня подряд сразу после внеочередных парламентских выборов 20 июня.

В ходе предвыборной кампании в ереванском административном районе Малатия-Себастия в понедельник Никол Пашинян призвал своих сторонников собраться на площади Республики 21 июня, чтобы отпраздновать победу его партии на выборах, которая, по его словам, ознаменует очередную «революцию» в Армении.

Муниципальные власти Еревана разрешили партии одновременно собирать сторонников на двух крупнейших площадях столицы с 21-го по 24-е июня. Каждый из этих митингов может начинаться в 10 часов утра и длиться до полуночи. Ни Никол Пашинян, ни его соратники не объяснили причины проведения дополнительных демонстраций в последующие дни.