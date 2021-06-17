Четверг, 17 Июня 2021 20:28

АрмИнфо.По официальному запросу правительства Армении Европейский союз (ЕС), правительства Германии, Нидерландов, Швеции, Швейцарии и Великобритании окажут помощь в проведении досрочных парламентских выборов 20 июня. Об этом говорится в официальном сообщении армянского офиса ЕС.

Согласно источнику, инициатива направлена на поддержку властей Армении в проведении заслуживающих доверия и прозрачных досрочных выборов, а также на укрепление потенциала избирательных органов . Данная помощь осуществляется через Проект поддержки выборов в Армении (Electoral Support Project in Armenia - ESPA), реализуемый ПРООН в тесном сотрудничестве с Центральной избирательной комиссией (ЦИК) Армении.

<Наша помощь направлена на содействие укреплению устойчивого институционального потенциала Армении для организации демократических выборов. Это достигается путем расширения технических возможностей и экспертных навыков ключевых институтов, ответственных за проведение выборов, а также посредством просвещения и повышения осведомленности избирателей, чтобы предоставить им возможности для осуществления своих избирательных прав>, - заявили представители международного сообщества доноров.

В поствыборный период Проект окажет поддержку в проведении практических занятий по изучению результатов досрочных парламентских

выборов, ключевых проблем избирательного процесса и возможных путей их решения для определения параметров дальнейшей помощи. Более того, будут предприняты первые шаги для решения выявленных проблем.