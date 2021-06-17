Четверг, 17 Июня 2021 20:28

АрмИнфо.Подписанная президентами Турции и Азербайджана декларация в Шуши нацелена против армянского народа, говорится в заявлении МИД Армении.

Согласно сообщению внешнеполитического ведомства РА, МИД Армении уже выступил с заявлением, в котором строго осудил совместное посещение президентов Турции и Азербайджана ныне оккупированного города Шуши Республики Арцах и расценил его как очевидную провокацию против регионального мира и безопасности.

"Столь же предосудительны и провокационны подписанная президентами Турции и Азербайджана декларация в Шуши и выступление президента Турции в парламенте Азербайджана.

Хотя в турецко-азербайджанской декларации отдельным пунктом отмечается, что этот документ не направлен против третьей стороны, тем не менее, все его содержание нацелено против армянского народа. Она четко указывает на союз осуществивших 44- дневную агрессию против Республики Арцах двух государств, который направлен против самоопределения народа Арцаха, территориальной целостности Республики Армения и прав пережившего геноцид и рассеянного по всему миру армянского народа.

Нашедшее место в декларации выражение <Зангезурский коридор>, свидетельствует о том, что, воодушевившись безнаказанностью совместной агрессии и массовых преступлений против народа Арцаха, Турция и Азербайджан достигают публичных договоренностей против суверенитета и территориальной целостности Республики Армения. Столь же тревожна договоренность двух государств бороться с международным признанием Геноцида армян.

Эти договоренности полностью противоречат основным нормам международного права. В данном случае следует упомянуть тот факт, что согласно международному праву, и в частности, Венской конвенции 1969 года о праве международных договоров, все международные договоры, противоречащие императивным нормам международного права, недействительны и не могут иметь какой-либо международной легитимности.

Примечательно, что в основе данной декларации лежит не Устав ООН или принцип всеобщей неделимой безопасности ОБСЕ, а подход <племенной безопасности>, который продвигается под принципом объединения <тюркского мира>.

В контексте подобной армянофобии, предложения президента Турции, озвученные в парламенте Азербайджана, по созданию платформы регионального сотрудничества, лицемерны и имеют дезориентирующий характер.

Публичные договоренности президентов Турции и Азербайджана содержат не только геноцидальные угрозы в отношении армянского народа в регионе, но и являются серьезным вызовом всем странам, заинтересованным в региональном и международном мире и безопасности, что подчеркивает необходимость тесного сотрудничества всех указанных стран.

Результаты, достигнутые агрессией и применением силы против народа Арцаха, не могут стать основой для длительного мира, так же, как и различные надуманные турецко- азербайджанские инициативы в Шуши не могут отчуждать этот армянский культурный центр от Арцаха и армянского народа", - говорится в комментарии армянского МИД