Четверг, 17 Июня 2021 20:21

АрмИнфо. Национально-демократический полюс (переименованная «Сасна црер») исключает возможности формирования коалиции с политсилами Пашиняна или Кочаряна, говорится в распространенном ими заявлении.

"Специально распространяются ложные слухи о том, что после парламентских выборов Национально-демократический полюс объединится или сформирует коалицию с Николом Пашиняном или Робертом Кочаряном.

Мы официально заявляем, что никогда ни в каком формате не будем сотрудничать с бывшими или нынешними, которые поставили страну на грань краха, а также с другими силами, обслуживающими интересы российско-турецкой и иные повестки, разрушающие государство, включая сателлитные силы" - говорится в заявлении НДП.