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 Четверг, 17 Июня 2021 18:10
Марианна Мкртчян

В Москве прокомментировали визит Эрдогана  в оккупированный Шуши

В Москве прокомментировали визит Эрдогана  в оккупированный Шуши

АрмИнфо.В Москве не считают правильным смешивать темы, касающиеся Нагорного Карабаха с двусторонним отношениями Азербайджана с третьими странами.

Так, 17 июня на еженедельном брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова отвечая на вопрос о том, как в Москве рассматривают попытки Турции закрепиться в регионе, о чем свидетельствует и последний визит турецкого лидера в оккупированный армянский Шуши, в частности сказала:

"Мы не считаем правильным смешивать темы, касающиеся собственно Нагорного Карабаха с двусторонним отношениями Азербайджана или же, кстати говоря Армении, с третьими странами. Именно в таком ключе мы рассматриваем последние азербайджано- турецкие контакты на высшем уровне.  Мы исходим из того, что двусторонние контакты в регионе, в том числе и по военной линии не должны выстраиваться против других государств, и всячески поддерживаем шаги, которые направлены на нормализацию диалога между Баку и Ереваном, между Ереваном и Анкарой. Взаимодействие на Южном Кавказе должно развиваться на основе принципа добрососедства, и конечно же, при балансе интересов всех стран региона".

Касаясь заявлений, сделанных лидерами Турции и Азербайджана из Шуши, дипломат отметила, что учитывая те процессы, которые протекают в регионе, те усилия многосторонние, которые были направлены на подведение сторон к заключению договоренностей и началу движения в мирном направлении, все заявления должны работать на единую цель. "Все заявления должны работать на стабилизацию, на мирное развитие, на восстановление связей, и конечно же, отвечать интересам мирных жителей этого региона",- подытожила Захарова.

Напомним, что 15 июня в оккупированном Азербайджаном армянском Шуши, лидеры Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев подписали т.н.  Шушинскую декларацию о союзничестве.

Алиев отметил, что т.н. Шушинская декларация о союзничестве между Азербайджаном и Турцией определяет направление будущего сотрудничества двух государств.  "Охвачены практически все сферы. Указывается важность энергетической безопасности, Южного газового коридора для Турции, Азербайджана и Европы.  Каждый вопрос, отраженный в декларации, очень важен. Среди них хотелось бы выделить два вопроса. Во-первых, в этой декларации отражены вопросы сотрудничества в сфере обороны и оборонной промышленности, а также взаимной военной помощи", - заявил бессменный лидер Азербайджана.

Вторым важным вопросом Алиев назвал открытие новых транспортных коммуникаций, среди которых и транспортное сообщение через Сюникскую область РА т.к.  Зангезурского коридора.

В подписанной совместной декларации о союзничестве говорится, что стороны окажут друг другу помощь в случае угрозы или нападения третьего государства на независимость или территориальную целостность любой из сторон.

В документе подчеркивается, что Турция и Азербайджан прилагают совместные усилия для решения вопросов региональной и глобальной безопасности и стабильности.

В декларации отмечено, что открытие т.к. Зангезурского коридора между Турцией и Азербайджаном и железнодорожная линия Нахиджева-Карс внесут вклад в развитие отношений между двумя странами.

Заметим также, что Азербайджана уже начал через своих карманных политологов шантажировать Армению, заявляя что мол если Ереван откажется от т.н. Зангезурского коридора, то Баку закроет Лачинский коридор - единственный путь обеспечивающий связь между Арменией и Арцахом.


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