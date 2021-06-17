Четверг, 17 Июня 2021 17:49

АрмИнфо.. Инциденты на армяно­азербайджанской границе обусловлены отсутствием его международного оформления, на которое накладывается дефицит взаимного доверия сторон. Такое мнение 17 июня на еженедельном брифинге выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она обратила внимание на то, что Россия продолжает оказывать активные посреднические усилия, которые направлены на деэскалацию ситуации. "С Баку и Ереваном налажены тесная координация по линии МИД, Минобороны и пограничных служб. За последние недели удалось снизить напряженность. Соответствующие консультации по урегулированию приграничного спора будут продолжены. В качестве устойчивого и долгосрочного решения проблемы видим скорейший запуск работы по делимитации границы между двумя странами, с ее последующей демаркацией", - сказала Захарова, заяви о готовности России оказать максимальное содействие данному вопросу.

При этом касаясь незаконного удерживания Азербайджаном армянских военнопленных и учинения поставочных судов над ними, Захарова подчеркнула, что тема военнопленных и других удерживаемых лиц сохраняет свою актуальность, в том числе и в контексте выполнения заявления лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года.

"Мы приветствуем состоявшуюся 12 июня передачу азербайджанской стороной в Ереван 15 армянских граждан. И мы выступаем за окончательный обмен по формуле "всех на всех" без каких-либо предусловий. При этом мы предполагаем важным решать и другие гуманитарные проблемы, в частности касающиеся разминирования и предоставления карт минных полей", - подытожила российский дипломат.

Стоит заметить, что в азербайджанском плену продолжает незаконно удерживаться более двухсот армянских военнопленных и мирных жителей. Согласно 8 пункту трехстороннего заявления лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года, все пленные и военнопленные должны были быть освобождены незамедлительно и без предусловий. Меж тем, на фоне бездействия международного сообщества Азербайджан продолжает спекулировать этим вопросов и получать дивиденды. Кроме того, азербайджанские власти учиняют постановочные судебные разбирательства в отношения армян, вот уже 7 месяцев находящихся в заложниках у Азербайджана.