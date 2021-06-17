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 Четверг, 17 Июня 2021 17:10
Наира Бадалян

Армения присоединилась к Программе контроля контейнеров, запущенной ВТО и Офисом ООН по борьбе с наркотиками и преступностью

Армения присоединилась к Программе контроля контейнеров, запущенной ВТО и Офисом ООН по борьбе с наркотиками и преступностью

АрмИнфо.В Комитете госдоходов Армении состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании между ООН, Комитетом госдоходов, Службой национальной безопасности и Полицией РА в рамках Программы контроля контейнеров

Согласно информации КГД РА, Меморандум о взаимопонимании подписали председатель Комитета государственных доходов Эдвард Ованнисян, представители Службы национальной безопасности, полиции и региональные представители ООН в Центральной Азии.

Глава КГД Эдвард Ованнисян отметил, что документом Республика Армения присоединяется к Программе контроля контейнеров, запущенная совместными усилиями Всемирной таможенной организации и Офисом ООН по борьбе с наркотиками и преступностью от 2004 года. "Меморандум о взаимопонимании закладывает новую основу для сотрудничества между правоохранительными органами. Обмен оперативной информацией будет осуществляться через представителей стран, присоединившихся к программе, что повысит уровень контроля в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и преступностью", - говорится в сообщении КГД.  В рамках Программы контроля контейнеров планируется создать единый блок контроля из представителей трех правоохранительных органов Армении.

Проект также предусматривает внедрение приложения ContainerCOMM, разработанный Всемирной таможенной организацией и ООН. Это платформа для обмена оперативной информацией, через которую уполномоченные участники обмениваются информацией о контейнерах с высокими показателями риска. Отличительной особенностью программы является то, что она объединяет возможности и действия правоохранительных органов государства, присоединившегося к программе, и реализуется через совместную команду сотрудников правоохранительных органов. В результате будет усилен контроль за транспортировкой грузов, улучшится координация информации, процедура анализа, во избежание дублирования операций и ненужного администрирования. Контроль за процессами перевозки грузов будет осуществляться в соответствии с лучшими мировыми стандартами. 


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