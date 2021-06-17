Четверг, 17 Июня 2021 16:27

АрмИнфо.Согласно постановлениям Правительства РА № 670-N от 05.05.2011г. и № 972-N от 10.06.2021г., Армения поэтапно переходит на безналичную выплату пенсий.

На первом этапе с 1-го июля 2021 года в городах Ереван, Гюмри и Ванадзор пенсии будут выплачиваться безналичным образом (за исключением случаев, предусмотренных Законом РА «О государственных пенсиях» - лица старше 75 лет, инвалиды 1 или 2 группы, если пенсия выплачивается по доверенности или несовершеннолетнему, достигнувшему 14-и лет).

Для этого до 21-ого июня пенсионерам вышеуказанных трех городов, которые получают пенсию наличным способом, необходимо обратиться в банк или Национальному оператору почтовой связи РА для перехода на безналичные выплаты.

Сегодня более 114 тыс. или 36% пенсионеров Армении уже предпочли получать пенсию по картам Банка ВТБ (Армения).

Являясь лидером на рынке по обслуживанию пенсионеров, Банк предлагает получaть пенсию на карты Visa Classic или Mastercard Standard с бесплатным годовым обслуживанием и снятием наличных посредством 199 банкоматов Банка, расположенных на всей территории РА, доступных в режиме 24/7.

По некоторым видам пенсионных карт можно осуществлять интернет покупки, а также снимать наличные ни только на территории Армении, но и за рубежом.

Учитывая важность обслуживания клиентов-пенсионеров, Банк ВТБ (Армения), как социально ориентированный банк, выплачивает пенсию в 1-ый или 2-ой рабочий день каждого месяца. А в преддверии новогодних праздников Банк, за счет собственных средств, зачисляет пенсию на счета пенсионеров ни в начале года, а 31-ого декабря.

Так как, согласно закону «О государственных пенсиях» для продолжительного получения пенсии пенсионер не реже одного раза в год должен посещать банк, Банк ВТБ (Армения) предлагает удаленную идентификацию клиентов через услугу Видео Банк, а если пенсионер не имеет доступа к дистанционной связи с Банком, сотрудник филиала лично посещает его для идентификации.

Банк ВТБ (Армения) предлагает пенсионерам воспользоваться возможностью оформить кредитную линию до трехкратного размере пенсии с годовой процентной ставкой 0% (эффективная процентная ставка - 19.5%) (подробные условия по линку https://www.vtb.am/ru/information/credit-pension-pajmanner-ev-sakagner), а также оформить специальный вклад «Социальный», начиная от 10 тыс. драмов РА, со сроком от 61-365 дней, с годовой процентной ставкой от 5% до 8.5% (годовая доходность - 5.03% -8.25%), с возможностью получения процентного дохода ежемесячно или в конце срока, с правом пополнения и снятия средств до минимальной суммы вклада (условия по вкладу можно найти по линку https://www.vtb.am/ru/deposit-view/sots-ialakan ).

Для получения пенсии безналичным способом, клиенту необходимо подойти в удобный филиал Банка ВТБ (Армения), предъявить документ, удостоверяющий личность и номерной знак общественных услуг, и подать заявку на получение пенсионной карты.

Заказать пенсионную карту можно также онлайн на официальном сайте Банка по ссылке https://www.vtb.am/ru/online-request/#privType-4 .

Более подробную информацию о пенсионных картах Банка ВТБ (Армения) можно получить на сайте Банка ВТБ (Армения) по ссылке https://www.vtb.am/ru/accounts-and-payments/schet-sotsialnogo-obespecheniia, посетив филиалы Банка или позвонив в Контактный центр по номеру 87-87.

