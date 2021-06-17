Четверг, 17 Июня 2021 16:16

АрмИнфо. "Не думаю, что Россия намерена затягивать создание Зангезурского коридора". Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он отметил, что Россия, наоборот, намерена поддержать проект. "Скоро у нас состоится двусторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным", - сказал Эрдоган.

Президент Турции подчеркнул необходимость "осуществления со стороны Армении шагов, которые повысили бы доверие к ней". И в этом ключе Эрдоган призвал Армению передать Азербайджану карты заминированных территорий.

"Передача Арменией Азербайджану карт заминированных территорий станет важным шагом в данном направлении", - подчеркнул Эрдоган, сообщает АПА.

При этом турецкий лидер, почему-то проигнорировал тему удерживания Азербайджаном более двухсот армянских военнопленных, передача которых Армении могла бы также быть позитивным шагов в направлении создания атмосферы доверия между сторонами. Этому также мог бы способствовать отвод азербайджанских военных с суверенных территорий Армении. Эрдоган почему-то предпочел проигнорировать тот факт, что бесчинства азербайджанских военных на приграничье только способствуют увеличению напряженности между сторонами, и ни как не способствуют миру и стабильности в регионе.