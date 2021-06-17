Четверг, 17 Июня 2021 15:58

АрмИнфо. Блок "Свободная Родина" обвиняет руководство Общественного телевидения Армении (ОТА) в грубом нарушении принципа создания равных условий для всех политических сил, участвующих выборах. Об этом говорится в официальном заявлении Совета блока.

В частности, в источнике поясняется, что исполнительный директор Общественного телевидения Армении отказал кандидату на пост премьер-министра от блока "Свободная Родина" Андриасу Гукасяну в участии в телевизионных дебатах "Армения выбирает".

"Общественное телевидение Армении искусственно создает благоприятные условия для и.о. премьер- министра Никола Пашиняна в важный с точки зрения ориентирования избирателей день. Блок "Свободная Родина" осуждает подобное поведение Общественного телевидения и призывает его оставаться верным своей основной миссии - беспристрастно освещать избирательную кампанию", - говорится в заявлении