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 Четверг, 17 Июня 2021 15:57
Марианна Мкртчян

Лидер "Республики" не видит предпосылок для поствыборных столкновений в Армении

Лидер "Республики" не видит предпосылок для поствыборных столкновений в Армении

АрмИнфо.Кандидат в премьер-министры Армении от партии "Республика" Арам Саргсян не видит предпосылок для поствыборных столкновений в республике, после голосования на внеочередных парламентских выборах 20 июня.

"Я участвовал во многих электоральный процессах и могу сказать, что эта предвыборная кампания не самая напряженная. Достаточно спокойная кампания, провокаций и столкновений не было, криминального элемента не было задействовано ни со стороны властей в отношении оппозиции, ни со стороны оппозиции в отношении властей", - сказал он, напомнив, что это было обычным явлением на прежних выборах в Армении.

Вместе с тем политик выразил надежду, что поствыборные процессы будут спокойными и все плечом к плечу пойдут на решение вопросов государствостроительства.

"Не вижу политических элементов, которые могли бы спровоцировать поствыборные столкновения. Подобные процессы возникают при избирательных нарушениях, каковых сейчас не наблюдается", - сказал Саргсян.

При этом лидер "Республики" считает очевидным, что Кочарян в случае поражения выйдет на уличную борьбу. По его словам это уже видно. "Но, для этого нужно вывести на улицы серьезную массу, чего он не сможет сделать,  поскольку сразу после войны Кочарян попытался вывести людей на улицы - очевидно, что за "17+и Вазгеном Манукяном" стоял он. Однако, максимально, что они сделали это самосуд в отношении спикера парламента РА Арарата Мирзояна в первую ночь после подписания трехстороннего заявления, затем движение стало затухать", - сказал Саргсян, выразив убеждение, что Кочаряну не сможет вывести необходимое критическую массу на улице, которая в свою очередь может спровоцировать столкновения.

Саргсян также считает, что у Кочаряна есть красные линии, которые он никогда не переступает, очевидцем чего он лично был после 27 октября (расстрел верхушки парламента Армении - ред), поскольку понимает, к чему это может привести.  Он также добавил, что Кочарян будет соблюдать определенные пункты Конституции и не пойдет на какие-то недозволенные шаги, опасные для Армении и Арцаха.

На просьбу дать оценку заявлению первого президента РА Левона Тер-Петросяна о том, что, рано или поздно Армению заставят признать Арцаха в составе Азербайджана, Саргсян констатировал, что любой человек имеет право давать прогнозы, в том числе и Тер-Петросян.

Однако, продолжил политик, давая прогнозы, и уж тем более пессимистичные, Тер- Петросян в качестве политического деятеля должен и указать на пути выходу из ситуации.

"Делая пессимистичный прогноз, он должен и указать на путь выхода из ситуации. К примеру, сказать, несмотря на наличие этого трехстороннего заявления, 60 тысяч армян проживающие в Арцахе, пусть покинут территорию и переедут жить в Армению. И мы, объединившись в единое государство, укрепимся и будем развиваться. Такие примеры были в скандинавских странах. Это был бы другой вопрос. А делая такие пессимистичные прогнозы без возможных сценариев выхода из ситуации, Тер-Петросян побуждает карабахцев не жить в Нагорном Карабахе, поскольку ни один карабахец не согласится жить в составе Азербайджане", - констатировал лидер "Республики", добавив, что в сказанном первым президентом РА есть множество противоречивых формулировок.

В заключение он выразил убеждение, что Тер-Петросян должен предложить путь решения карабахского вопроса, посокольку его политический путь позволяет сделать это. Он также убежден, что международное сообщество в любом случае не примет то решение, о котором говорит первый президент РА, поскольку неоднократно указывалась необходимость решения вопроса, связанного со статусом Арцаха.


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