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 Четверг, 17 Июня 2021 15:56

У Армении два категорических императива: восстановление субъектности государства и углубление военно-стратегического сотрудничества с Россией - Рубен Сафрастян

У Армении два категорических императива: восстановление субъектности государства и углубление военно-стратегического сотрудничества с Россией - Рубен Сафрастян

АрмИнфо.Весьма важным рубежом для политики Турции в Южнокавказском регионе станет 2023 год, когда будет отмечаться 100-летие создания Турецкой республики и тогда Эрдоган предполагает объявить о создании новой Турции. Такое мнение  директор Института востоковедения Национальной академии наук Армении, академик Рубен Сафрастян.

По его словам, над этим проектом работают сегодня серьезные силы в Турции, в том числе и мозговые центры. В этом плане он выразил предположение, что к этому времени, то есть в течение года-полтора, Турция постарается достичь новых международных побед с точки зрения усиления своего влияния.  После второй карабахской войны, считает академик, Турция, безусловно, продолжит свою политику в отношении Южного Кавказа, цель которой - усилить тот небольшой плацдарм, который удалось ей заполучить в результате этой войны против Арцаха.

Сафрастян объяснил свое мнение тем, что Турция получила возможность совместно с Россией создать совместный мониторинговый центр. И хотя Анкара имела куда более широкие аппетиты и добивалась присутствия своего воинского контингента в составе миротворческих сил, получив однозначный отказ Москвы, тем не менее, она добилась возможного минимума.

Теперь, как считает Сафрастян, Турция, получив хоть какой-то, но плацдарм, продолжит агрессивную политику, которая на этом этапе заключается в дальнейшем продвижении своего пантюркистского плана, связанного с Мегринским коридором, и будет всячески способствовать тому, чтобы армянский Сюник частично перешел под контроль

Азербайджана.  Говоря о том, что может противопоставить этому Армения, как считает Сафрастян, это два категорических императива: восстановление субъектности и управляемости армянского государства и восстановление армии, а также углубление военно-стратегического сотрудничества с Россией. <И еще я думаю, что надо создавать у нас модель государства, которое принято называть моделью <умного государства>. Только в таком случае Армения сможет противостоять в союзе с Россией планом Турции в регионе>, - отметил Сафрастян.

Отметим, что мнение армянского эксперта подтверждают многочисленные комментарии экспертного сообщества Азербайджана, рассматривающего недавно подписанную в захваченном в Арцахе г.Шуши <Шушинскую декларацию> в качестве первого шага в направлении создания азербайджано-турецкой конфедерации, чему послужит открытие т.н. Зангезурского коридора


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