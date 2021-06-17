Четверг, 17 Июня 2021 14:46

АрмИнфо.Правительство Армении 17 июня одобрило предложение о заключении финансового соглашения между Республикой Арменией и Еврокомиссией "Стимулирование культуры ядерной безопасности. Армения (Компонент А) 2020/042-470".

Как говорится в справке-обосновании к документу, в рамках годовой программы действий на 2020 год между правительством РА и Еврокомиссией, финансовым соглашением "Стимулирование культуры ядерной безопасности. Армения (Компонент А) 2020/042- 470" планируется предоставление содействие в размере 1,5 млн евро на достижение эффективной культуры ядерной безопасности и внедрение самых высоких стандартов радиационной защиты в соответствии Многолетней индикативной программой Инструмента сотрудничества в области ядерной безопасности на 2018-2020 гг..

"Реализация программы позволит Республике Армения создать регулирующую инфраструктуру и правила ядерной и радиационной безопасности, которые соответствуют соответствующим директивам ЕС, а также соответствующим критериям безопасности МАГАТЭ. Обновленные правила будут отражать передовой европейский опыт и международно признанные стандарты", - говорится в документе.-