Четверг, 17 Июня 2021 14:23

АрмИнфо.Немногим ранее исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян, находящийся в отпуске, в правительстве провел встречу с членами своей команды.

В правительство были приглашены также вице-спикер парламента Армении Ален Симонян, депутаты парламентской фракции "Мой шаг" Рубен Рубинян, Мхитар Айрапетян, экс-министр высокотехнологичной промышленности Акоп Аршакян, экс- глава Комитета по управлению госимушеством Нарек Бабаян и глава МЧС Армен Памбухчян.

Они не стали отвечать на вопросы журналистов и быстро удалились из здания правительства.

Сегодня - 17 июня правящая партия "Гражданский договор" на площади Республики в Ереване проведет общегосударственный митинг.