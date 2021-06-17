Четверг, 17 Июня 2021 14:21

АрмИнфо.Патрульная полиция начнет свою работу с 1 июля, сообщила замминистра юстиции Армении Кристине Григорян 17 июня на заседании правительства.

По ее словам, с 1 января стартовала пятимесячная образовательная программа по внедрению Патрульной полиции, которая завершится в конце июня. "Согласно нашему плану, запуск новой службы в Ереване намечен на июль", - заявила Григорян. Онаа выразила надежду на то, что с внедрением Службы качественно изменится армянская полиция, в результате чего повыситься также общественное доверие.

Ранее сообщалось, что в Армении будет создана патрульная служба путем слияния патрульно- постовой службы и дорожной полиции. В функции патрульной полиции будет входить, в частности, обеспечение общественного порядка, профилактика и предотвращение преступлений и административных правонарушений, охрана места происшествия, привод подозреваемых. Служба, как планировалось, будет задействована в два этапа: на первом этапе ее создадут в Ереване - до первого квартала 2021 года, а затем - по всей стране, до первого квартала 2022 года.