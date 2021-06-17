Четверг, 17 Июня 2021 14:19

АрмИнфо. Армения потеряла 16 позиций в "Глобальном индексе миролюбия" (Global Peace Index), опустившись на 94-е место. Об этом говорится в распространенном в четверг ежегодном докладе Института экономики и мира (Institute for Economics & Peace, IEP), который анализирует ситуацию в 163 государствах, где проживает 99,7% населения планеты.

Таким образом, Армения причислена к государствам со средней миролюбивостью, на карте отмеченных желтым цветом. Армения в рейтинге расположилась между Габоном и Шри-Ланкой.

Меж тем, соседи Армении: Грузия ухудшила свои позиции на 5 пунктов, расположившись на 89 строчке, Азербайджан ухудшил свои позиции на 6 пунктов расположившись на 121- ой строчке и замыкая список государств средней миролюбивости, на карте отмеченных желтым цветом. Турция в числе государств с низким уровнем миролюбия (оранжевый цвет) - занимает стабильную 149 строчку. Иран на один пункт улучшил свои позиции, расположившись на 141-ом месте (оранжевый цвет).

Позиция России в рейтинге не изменилась по сравнению с прошлым годом. Страна входит в последнюю десятку списка, занимая 154-ю строчку из

163.

Самой миролюбивой страной мира в рейтинге остается Исландия, сохраняющая за собой первую строчку с 2008 года. За ней в первой десятке следуют Новая Зеландия, Дания, Португалия, Словения, Австрия, Швейцария, Ирландия, Чехия и Канада.

Самой немиролюбивой продолжает оставаться Афганистаном последняя, 163-я позиция. Одной строчкой выше находится Йемен, который сменил на этой позиции Сирию (161). На 160-й строчке идет Южный Судан, на 159-й - Ирак, на 158-й - Сомали.

Повышение индекса миролюбия отмечено в 87 странах, ухудшение - в 73. Общемировой показатель миролюбия ухудшился на 0,07%. Если рассматривать положение дел по регионам, то позитивная динамика отмечена лишь в Европе, на Ближнем Востоке и Северной Африке.

Самым же впечатляющим выводом доклада представитель IEP назвал влияние пандемии коронавируса на состояние глобального миролюбия. "Наш индекс основывается на 23 показателях, и пандемия затронула многие из них. В самом начале пандемии было отмечено снижение уровня убийств, преступности в целом в ряде стран. Но мы обнаружили, что со временем насилие вернулось на допандемийный уровень. COVID-19 повлиял на политическую стабильность, привел к более частым акциям гражданского неповиновения, и это не касается какого-то отдельного региона. Около 5 тыс. связанных с насилием событий, которые мы зафиксировали в мире, произошли в Европе, Северной и Южной Америках, в Южной Азии", - сказал Морган.

IEP - аналитический центр, который занимается изучением мирной обстановки и ее оценкой с точки зрения экономики. Как отмечают в институте, результаты его исследований используются правительствами, научными учреждениями, аналитическими центрами, неправительственными и межправительственными организациями, такими как Организация экономического сотрудничества и развития, Секретариат Содружества, Всемирный банк, а также ООН. Исследовательский центр основан в 2007 году. Его представительства расположены в Сиднее, Нью-Йорке и Мехико.