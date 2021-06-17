Четверг, 17 Июня 2021 11:42

АрмИнфо.За прошедшие сутки в Армении было проведено 3 814 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 96 граждан (2,5%), при этом выздоровело 122 человека, скончался - 1. Как сообщает пресс-слжуба Министерства здравоохранения, фактическое лечение по положению на 11:00 17 июня получает 2 760 пациентов.

С момента вспышки пандемии в Армении зарегистрировали 224 000 случая заражения коронавирусом (19,7%), выздоровело 215 655 человек (96,7%)

, число летальных исходов достигло 4 491 (2%). В общей сложности в стране провели 1 138 719 тестов на коронавирус.