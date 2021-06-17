Четверг, 17 Июня 2021 10:34

АрмИнфо. Депутаты седьмого созыва третий день подряд не собираются на завершающее заседании весенней сессии Национального собрания Армении.

Ряды парламентариев, все еще настроенных на работу в уходящем парламенте, редеют с каждым днем. Так, 17 июня утром зарегистрировалось лишь 7 депутатов, накануне их было 10, а 15-го июня - 12. Между тем, для обеспечения кворума в 132-местном парламенте необходимо присутствие 67 депутатов. "Зарегистрировано 7 депутатов, кворума нет, нужно подождать", - третий день подряд после регистрации депутатов объявляет вице-спикер парламента Лена Назарян.

В соответствии с частью 4 статьи 51-ой Закона о регламенте НС заседание продолжается до тех пор, пока не будет зарегистрировано необходимое количество депутатов, но не более 4 часов. Таким образом, парламент будет ждать отсутствующих до 14:00.

Тем временем, в повестке заседания более трех десятков вопросов, в том числе утверждение отчета о выполнении госбюджета за 2020 год, ряд поправок к банковскому законодательству УК РА, в закон "О государственной границе". Планировалось обсудить также инициативу независимых депутатов по принятию заявления в связи с ситуацией в Арцахе.

Между тем, парламентарии уходящего НС, претендуют на депутатские портфели также в будущем законодательном органе, который будет сформирован на внеочередных выборах 20 июня. Депутаты парламента седьмого созыва в период официальной агиткампании активно вовлечены в процесс, стартовавший 7 июня. Сегодня - 17 июня правящая партия <Гражданский договор> на площади Республики в Ереване проведет общегосударственный митинг. Официальная предвыборная кампания завершится 18-го июня. 19 июня станет днём тишины.