Четверг, 17 Июня 2021 10:33

АрмИнфо.Посольство США в Ереване предупредило своих граждан о возможных демонстрациях в Армении и призвало избегать мест массового скопления людей.

Так в рекомендации, опубликованной на сайте посольства, в частности, отмечается: " В течение следующих двух недель в Ереване и других местах по всей Армении могут пройти демонстрации или митинги, связанные с выборами. В этой связи граждане США должны проявлять бдительность, избегать мест скопления людей, быть начеку и быть информированным о своем окружении", - говорится в сообщении дипмиссии.

При этом в американском посольстве подчеркнули, что в случае возникновения проблем обращаться по следующим номерам: (+ 374-10) 49-45-85 (в рабочее время) (+ 374-10) 464-700 (в нерабочее время), необходимую информацию можно найти также на сайт посольства - https://en.usembassy.gov/.