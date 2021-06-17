Четверг, 17 Июня 2021 10:32

АрмИнфо.Третий президент Армении Серж Саргсян обвинил действующие власти Армении в сокрытии реальных данных о погибших и пропавших без вести в ходе последней 44-ой войны в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Так, Саргсян на встречи с жителями Котайкской области c сожалением констатировал, , что не располагает четкой информацией о том, сколько жертв и пленных у армянской по итогам 44-дневной войны.

"Прошло 8 месяцев после окончания военных действий, а мы не располагаем этими цифрами. Не может быть более позорной ситуации, это большое преступление не только в отношении тех, кто погиб, пропал без вести, находится в плену, но и вообще в отношении всех людей в погонах. Но вся проблема в том, что, кроме отсутствия окончательных данных, они все фальсифицируют", - сказал он, напомнив, что Министерство здравоохранения говорило одну цифру о погибших, так называемый премьер-министр называл вторую цифру, и потом пытались как-то свести цифры, но ничего не получается.

В этом ключе Саргсян заявил, что в его телефоне есть документ, свидетельствующий о мошенничестве этих властей. "Фонд страхования военнослужащих в апреле доложил правительству, что число пропавших без вести составляет 1064. Этот недочеловек, этот подлец, выступая в НС, заявил, что пропавших без вести 321. Вот как их назвать после этого? Хотя бы вышли и сказали, у нас нет реальных цифр, но у Фонда страхования такие данные", - сказал третий президент Армении, напомнив, что в Армении раньше осуждали Азербайджана, который скрывал свои данные о погибших, меж тем как эти власти действуют теми же методами.

В заключение Саргсян выразил убеждение, что единственный способ выразить свое возмущение в связи с этими вопиющими действиями - это пойти на выборы 20 июня.