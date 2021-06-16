Среда, 16 Июня 2021 22:04

АрмИнфо. Президент России Владимир Путин заявил, что на переговорах с американским коллегой Джо Байденом они договорились о возвращении послов двух стран на места своей работы - в Москву и Вашингтон.

"Что касается возвращения послов в места своей работы, в Москву, соответственно, американского посла, в Вашингтон - российского, мы договорились о том, что этот вопрос решен", - сказал российский лидер журналистам по итогам саммита РФ - США в Женеве.

Он уточнил, что послы "возвращаются к месту своей службы".

Конкретные сроки возвращения послов США и РФ на места своей работы, в Москву и Вашингтон соответственно, являются техническим вопросом, добавил российский лидер. "Когда конкретно - завтра, послезавтра - это вопрос чисто технического характера", - сказал Путин.

Министерство иностранных дел Российской Федерации и Госдеп США начнут консультации по всему комплексу взаимодействия на дипломатическом треке. Там есть о чем говорить, завалов накопилось очень много. Как мне показалось, обе стороны, в том числе американская, настроены на то, чтобы искать решения".

Отвечая на вопрос о кибератаках, которые якобы происходят из России, Путин озвучил данные, которые, по его словам, неизвестны широкой публике. "Из американских источников следует, что наибольшее количество кибератак в мире осуществляется с киберпространства США. На втором месте — Канада. Затем — две латиноамериканские страны. И потом Великобритания. России в этом списке стран, с киберпространства которых осуществляется наибольшее количество кибератак разного рода, не значится".

Как отметил президент России, они с Байденом договорились начать консультации по кибербезопасности. По словам Путина, Россия в 2020 году получила десять запросов из США по поводу хакерских атак, и на все дала ответы. В свою очередь, Вашингтон в минувшем году не ответил ни на один из 45 соответствующих запросов Москвы.

Путин рассказал журналистам, что после того, как президент Байден допустил резкие высказывания в его адрес, между ними состоялся телефонный разговор.

"Президент Байден мне позвонил, мы объяснились, меня эти объяснения утроили, он предложил встретиться — это же его инициатива, мы встретились. <...> Все, что происходит в наших странах, так или иначе за это несет ответственность политическое руководство и первые лица. <...> Афганистан возьмем. Там одним ударом по 120 человек убивали, свадьбы уничтожали. Допустим, это ошибка, такое тоже бывает. Но расстрелы с беспилотников или вертолетов явно гражданских лиц в Ираке — это что такое? Кто несет за это ответственность? Кто убийца?"

Говоря о ситуации на Украине, Путин отметил, что у России только одно обязательство — выполнение минских соглашений. Он напомнил, что в ноябре 2020 года Киев представил свои планы по выполнению этих договоренностей.

"Что предложила Украина? Она предложила первым шагом вернуть вооруженные силы Украины к местам своей постоянной дислокации. Что это означает? Это значит, что войска Украины должны зайти на Донбасс. Первое. Второе: они предложили закрыть границу между Россией и Украиной в этой части. И третье — выборы провести через три месяца после этих двух шагов".

Президент подчеркнул, что эти предложения не имеют ничего общего с минскими соглашениями.

"Соединенные Штаты объявили Россию своим врагом и противником. Конгресс это сделал в 2017 году, в законодательство Соединенных Штатов внесены положения о том, что США должны поддерживать правила и порядок демократического управления в нашей стране и поддерживать политические организации. Это есть в американском законе. Теперь давайте зададимся вопросом: если Россия враг, то какие организации будет поддерживать Америка в России? Я думаю, что не те, которые укрепляют Россию, а те, которые ее сдерживают. Это цель Соединенных Штатов, заявленная публично".

Байден в свою очередь на своем брифинге заявил, что "Президент Путин и я разделяем уникальную ответственность по управлению отношениями между двумя могущественными и гордыми странами. Отношениями, которые должны быть стабильными и предсказуемыми".

Байден заявил, что экономическое процветание России соответствует интересам США. Он заявил, что Россия не должна диктовать миру. "Я сказал президенту Путину, что моя повестка не направлена против России или кого-либо другого. Она направлена на американский народ. Борьба с пандемией, восстановление нашей экономики, восстановление отношений по всему миру с нашими союзниками и друзьями и защита американского народа. Это моя ответственность как президента", - сказал Байден. "Президент Путин и я разделяем уникальную ответственность по управлению отношениями между двумя могущественными и гордыми странами. Отношениями, которые должны быть стабильными и предсказуемыми", - заявил Байден.

Путин и Байден выступили также с совместным заявлением после саммита. Оно посвящено вопросам стратегической стабильности.

"Россия и США демонстрировали, что даже в периоды напряженности они способны добиться прогресса в реализации совместных целей по обеспечению предсказуемости в стратегической сфере, снижению рисков вооруженных конфликтов и угрозы ядерной войны", — говорится в документе.

В качестве примера подобного подхода приводится недавнее продление Договора СНВ-3. "Сегодня мы подтверждаем приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана", — указывается в совместном заявлении.

Лидеры двух стран анонсировали запуск комплексного диалога по стратегической стабильности, который должен заложить основу будущего контроля над вооружениями.