Среда, 16 Июня 2021 18:57

АрмИнфо. Азербайджан и Турция предлагают создать региональную платформу стабильности и устранить вражду в регионе, заявил выступая в среду в Милли меджлисе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает Turan.

«Мы с моим братом (президентом Ильхамом Алиевым - ред.) выдвинули предложение. Хотим создать платформу - Россия, Турция, Азербайджан, Иран, Армения и Грузия», - сказал он.

«У Грузии были вопросы в связи с этим, и данный вопрос обсуждался с премьер-министром этой страны во время его последнего визита в Турцию. Я сказал, что это пойдет на пользу Грузии, давайте пойдем на этот шаг. Вы знаете о проблемах, которые существуют между нами и Арменией. Несмотря на это, мы хотим решения проблемы. Точно так же эта платформа будет полезна для решения ваших проблем с Россией. Этот регион нуждается в мире, мы должны это сделать», - сказал Эрдоган.

Он также заявил об огромных выгодах для всего региона от открытия Зангезурского коридора. «Все это начало новой эры для Азербайджана и Армении. Армяне также смогут поехать в Москву по железной дороге, которая будет проложена по Зангезурскому коридору, тем самым освободившись от блокады, в которую они сами себя загнали. Преимущества открытия границы с Турцией для Армении неисчислимы», - заявил Эрдоган.