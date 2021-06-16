Среда, 16 Июня 2021 17:47

АрмИнфо.Сегодня, 16 июня, состоялась онлайн встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Генеральным секретарем Организации Экономического Сотрудничества (ОЭС) Хади Сулейманпуром.

В ходе встречи обсуждены важные вопросы двустороннего взаимодействия по интенсификации работы ОЭС и координации действий с другими странами-членами организации для надлежащей реализации программ и планов, разработанных в соответствии с «Видением ОЭС до 2025 года».

Детально рассмотрены вопросы по организации 28 ноября текущего года – 15-го Саммита ОЭС. Как известно, в нынешнем году Туркменистан председательствует в Организации Экономического Сотрудничества. Выражена уверенность, что предстоящий Саммит подтвердит приверженность сторон прогрессу и процветанию региона ОЭС.

Также подчеркнута готовность туркменской стороны в качестве председателя Совета министров иностранных дел, принять в июле текущего года в гибридном формате очередную встречу Совета регионального планирования ОЭС.

Отмечено, что Туркменистан рассматривает актуальность наращивания потенциала партнерства в торгово-экономической, энергетической, транспортной и культурно-гуманитарной областях в качестве стратегической задачи.

В ходе встречи еще раз подтверждена готовность Туркменистана всесторонней активизации дальнейшего взаимодействия, направленного на реализацию целей и задач Организации по обеспечению устойчивого развития региона ОЭС.

В этот же день, в МИД Туркменистана при участии руководителей и представителей профильных министерств и ведомств Туркменистана состоялась встреча с руководителями ОЭС в формате видеоконференции.

В рамках конструктивной беседы были обсуждены приоритетные вопросы многостороннего взаимодействия в целях реализации «Концепции председательства Туркменистана в данной Организации в 2021 году» и в соответствии с «Видением ОЭС до 2025 года».

Также состоялся продуктивный обмен мнениями по важным направлениям сотрудничества в области экономики, торговли, энергетики, транспорта и коммуникаций.