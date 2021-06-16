Среда, 16 Июня 2021 17:37

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 17 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 собственные дома 3-12 на 38-ой улице, 45-92 на 44-ой улице, 35-74 на 46-ой улице и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Нор Ареше; жилые дома 26/2, 28, 28/1, 30/1, 30/2, 30/3, 32, 32/1, 36 на улице Молдовакан, жилые дома 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 на улице Н.Степанян, школа N135, ясли-детские сады N246, 307 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве;

11:00-16:00 собственные дома 1-34, 69-100 на 15-ой улице, жилые дома 1, 3, 5, 7, 9 на 15-ой улице Нор Ареша;

11:00-17:00 жилой дом 11 и собственные дома на 1-ом переулке Грибоедова, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 54 на пр. Комитаса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 43/1 на пр. Комитаса, жилые дома 44/1, 44/2, 44/3, 46, 46/1, 46/2 на пр. Аршакуняца, жилые дома 1, 1а, 1/2, 3 на улице Манандяна, жилой дом 15 на улице 9 Мая, жилые дома 1, 55 на улице Низами, собственные дома на улице Арагаца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), улицы 1 в кв. “Ахтанак”, Дегоян, Левы, Ашота и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11:00-17:00 частично город Армавир и село Нораван;

в Арагацотнской области:

10:00-16:00 села Неркин Безмаберд, Верин Базмаберд, Мецамор;

в Араратской области:

10:00-12:00 частично село Нор Харберд;

10:00-13:00 частично село Айгаван; села Лусашох, Ланджар и Ланджанист;

10:30-14:30 частично село Далар;

10:30-16:00 частично село Овташен;

13:00-15:00 частично улицы Гераци, Дпроцаканнери, Кентронакан, 2, 3, частично квартал “Нор” в городе Масис; частично село Ранчпар;

14:00-16:00 частично село Ерасх;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-16:00 улица Шаумяна и частично Джермукское шоссе в городе Вайк;

в Котайкской области:

11։00-14։00 село Балаовит, воинская часть Балаовита и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-16։00 села Котайк, Нор Гюх и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 улицы Сафаряна, Ара Гехецика, Нор Таг, Нар-Доса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Егвард; частично села Дзорахбюр, Гегашен, Балаовит, Неркин Птгни; частично квартал ‘Маяк” в Джрвеже; частично село Гарни;

в Гегаркуникской области:

11։00-14։00 села Лусакунк, Хачахбюр, Торфаван, Ваневан, Гегакар и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), станции сотовых операторов “Виваселл-МТС”, ‘ВЕОН Армения”, “Юком”, ООО “Капавор”, газозаправочные станции “Ануш Кнар”, “Гога Седа”, села Гегамасар, Норакерт, Авазан, Покр Масрик, Арпунк и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), мельница “Шикаварс”, производство “Гегамасар гюх мтерк”;

12։00-13։00 село Цовак и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), станции сотовых операторов “Виваселл-МТС”, ‘ВЕОН Армения”, “Юком”, национальный парк “Севан”, газозаправочная станция “Мариам Нарек”, ЧП “Хачатрян Сагарон”;

в Лорийской области:

11:00-14:00 кварталы “Ванадзор” и “Лагерь” в городе Ванадзор;

в Сюникской области:

10:30-14:30 жилые дома 6, 8 на улице Чаренца, жилые дома 2, 4, 6, 8, 10, 12 на улице Ширванзаде, частично улица Исраеляна в городе Сисиан;

09:15-11:00 села Гегаванк, Гехи, Гетишен, Астхаберд, Учети и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-14:00 села Агиту, Нораван, села Агиту, Нораван, Вагатин, Воротан, Гетатаг, Дарбас, Лцен, Лор, Шенатаг и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 частично село Тег.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.