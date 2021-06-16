Среда, 16 Июня 2021 17:34

АрмИнфо.В эти дни исполняется 29 лет с момента оккупации Шаумянского района Республики Арцах. В результате начатого 12 июня 1992 года крупномасштабного наступления к середине июня 1992 года Шаумянский район был полностью захвачен азербайджанскими вооруженными формированиями. Об этом говорится в заявлении МИД Арцаха.

В карабахском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что в ходе оккупации азербайджанская армия совершила многочисленные военные преступления и преступления против человечности, включая преднамеренные расстрелы людей, пытавшихся покинуть захваченные населенные пункты, внесудебные расправы над пленными и заложниками, препятствование эвакуации мирных жителей, обстрел гражданской инфраструктуры из тяжелых вооружений. "В результате оккупации Шаумянского района и последовавших этнических чисток было разграблено, сожжено и разрушено около двух десятков армянских сел, более 20 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома и стали внутренне перемещенными лицами и беженцами, несколько сотен людей были зверски убиты или пропали без вести. Последующее наступление азербайджанских вооруженных сил на Мартакертский район привело к оккупации почти половины Арцаха и поставило республику на грань гуманитарной катастрофы. Однако благодаря своему непоколебимому духу и силе воли, настойчивости и самоотверженной борьбе народу Арцаха при поддержке всего армянского мира удалось пресечь планы Азербайджана по уничтожению Республики Арцах и её жителей. В сентябре-ноябре 2020 года Азербайджан при прямом военном участии Турции и международных террористов вновь попытался реализовать свои преступные и человеконенавистнические планы и сделать то, что не удалось в 1991-94 годах. В ходе новой вооруженной агрессии Азербайджаном и поддерживающими его силами были совершены военные преступления и преступления против человечности в еще больших масштабах и с большей систематичностью. Новая война привела к еще большим человеческим страданиям, новой волне беженцев и внутренне перемещенных лиц и оккупации значительной части Республики Арцах. Шаумянский район является неотъемлемой частью Нагорно-Карабахской Республики, исторической территорией Арцаха, на которой наш народ реализовал свое неотъемлемое право на самоопределение и в последующем создал свою государственность. Деоккупация Шаумянского района, как и других захваченных в 1991-94, 2016 и 2020 годах территорий Арцаха наряду с признанием реализованного его народом права на самоопределение является ключевым элементом всеобъемлющего урегулирования азербайджано- карабахского конфликта и установления прочного мира в регионе. Продолжающаяся незаконная оккупация территорий Арцаха представляет собой постоянный источник угроз региональному миру и безопасности на Южном Кавказе", - подытожили в МИД Арцаха.