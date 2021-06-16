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АрмИнфо. К одному обвиняемому добавилось еще восемь по делу о раздаче избирательных взяток в городе Гавар Гегаркуникской области Армении.
Как сообщает пресс-служба Полиции Армении, исходя из достаточной совокупности доказательств, полученных в ходе предварительного расследования, представитель одной из партий, участвующих во внеочередных выборах в НС РА, выявлена группа лиц, которая подкупала избирателей раздавая еду от имени одной из партий. Дело расследуется Специальной следственной службой РА. Согласно обвинению, некий С.
З., будучи секретарем Гаварского регионального отделения партии, вместе с руководителем этого же офиса, согласно ранее составленному списку, раздавали взятки в виде пакетов еды на сумму 7000 драмов каждый и агитировали проголосовать за партию. По этому поводу были взяты свидетельские показания более 30 жителей.
В качестве меры пресечения у обвиняемых была взята <подписка о невыезде>. Ранее по указанному уголовному делу обвинялся один человек, в отношении которого в качестве меры пресечения избрано задержание. -
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|Обсуждены приоритетные вопросы взаимодействия Туркменистана и ОЭС
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|К одному обвиняемому добавилось еще восемь по делу о раздаче избирательных взяток в Гаваре
|Пашинян об Амулсарском проекте: Самое важное - защита интересов близлежащих к месторождению общин
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|Белый Дом: ЕС и США намерены продолжить работу в направлении долгосрочного мира и стабильности на Южном Кавказе
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|Грузинский политолог: Мы должны идти вперед в направлении, выгодном нам, а не США, России или Турции
|Политолог: Байден и Путин обсудят в Женеве Арцах
|Чавушоглу: Армения приглашена на дипломатический форум в Анталье
|Офис Омбудсмена и БДИПЧ/ОБСЕ выступили против предвыборной риторики, полной взаимной ненависти, оскорблений и проклятий
|Полиция Армении в агитационный период уже получила 92 сообщения о нарушениях
|Процесс делимитации армяно-азербайджанской границы незаконен: Национально- демократический полюс
|Армения и Литва подписали протокол о реализации Соглашения между ЕС и РА о реадмиссии
|За сутки в Армении выявили 99 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровело - 78 человек
|Парламентарии уходящего парламента опять провалили заседание законодательного органа
|"Аврора" запускает новый раунд поддержки для Арцаха
|ANCA продолжает настаивать на предоставлении Армении и Арцаху помощи в $350 млн со стороны США
|ЮКЖД с 18 июня запускает электропоезд для любителей отдыха на озере Севан
|Президент Швейцарии: Прекращение огня в Нагорном Карабахе произошло благодаря России
|Шарль Мишель: США и ЕС работают вместе над урегулированием региональных конфликтов
|Хельга Шмид: ОБСЕ будет активно участвовать в региональном сотрудничестве на Южном Кавказе
|РПА: Потакать Турции в торговле своей лояльностью за счет интересов Армении нельзя
|Президенты Турции и Азербайджана подписали Шушинскую декларацию о союзничестве
|МИД Армении назвал явной провокацией визит лидеров Азербайджана и Турции в Шуши
|Никол Пашинян пообещал сменить "бархат" на "сталь"
|Карабахские законодатели призвали международное сообщество обуздать агрессивные устремления Турции на фоне визита Эрдогана в Шуши
|Взгляд из Берлина: Армении необходимо учитывать перспективы "возвращения" США
|В Ереване гражданин попытался совершить самосожжение
|В "Просвещенной Армении" высоко оценивают свои шансы на предстоящих внеочередных выборах
|Открыт летний сезон пассажирских перевозок: в путь отправился первый в этом году поезд Ереван-Батуми
|Партия "5165" намерена обратиться в суд из-за действий сопроводительного кортежа Никола Пашиняна
|Армянский коньяк АРАРАТ «Ани» завоевал золотую медаль на Bartender Spirits Awards
|Жерар Дедеян избран членом Французской академии наук заморских территорий
|Путин продлил разрешение на пребывание нелегалов из СНГ в России до 30 сентября
|Омбудсмен Армении призвал кандидадатов на пост премьер-министра быть вниманительными к используемой риторике
|Миссия Франкофонии будет наблюдать за ходом парламентских выборов в Армении
|"Армения - наш дом": Качественное и доступное образование - один из столпов безопасности общества и государства
|Аналитик: Саммит G7 сплотил Запад против Китая, а не России
|Кочарян: важно, чтобы присутствие России в Армении было акцентированным в военном плане
|Арарат Мирзоян подтвердил свое сотрудничество с армянскими спецслужбами
|"Бархатная власть" обменяла пленных на карты минных полей для предвыборного PR-а: экс-замминистра обороны Армении
|"Транскавказская тропа Армении" планирует за 40 дней обойти пешком всю страны и нанести маршрут на международную карту троп
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|Подозрения в предательстве в адрес Пашиняна надо будет развеять тщательным расследованием после выборов - Кочарян
|В Тбилиси представили подробности переговоров между Ереваном и Баку по обмену военнопленных на карты минных полей
|МИД Германии предоставит около 50 тысяч евро на программу "Поддержка избирательных процессов в Армении"
|В Армении сохраняются низкие темпы распространения коронавирусом
|Обнародована программа визита Эрдогана в оккупированный армянский Шуши
|Апелляционный суд в Ереване оставил в силе решение ЦИК об аннулировании регистрации Тиграна Арзаканцяна
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