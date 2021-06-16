Среда, 16 Июня 2021 17:31

АрмИнфо. К одному обвиняемому добавилось еще восемь по делу о раздаче избирательных взяток в городе Гавар Гегаркуникской области Армении.

Как сообщает пресс-служба Полиции Армении, исходя из достаточной совокупности доказательств, полученных в ходе предварительного расследования, представитель одной из партий, участвующих во внеочередных выборах в НС РА, выявлена группа лиц, которая подкупала избирателей раздавая еду от имени одной из партий. Дело расследуется Специальной следственной службой РА. Согласно обвинению, некий С.

З., будучи секретарем Гаварского регионального отделения партии, вместе с руководителем этого же офиса, согласно ранее составленному списку, раздавали взятки в виде пакетов еды на сумму 7000 драмов каждый и агитировали проголосовать за партию. По этому поводу были взяты свидетельские показания более 30 жителей.

В качестве меры пресечения у обвиняемых была взята <подписка о невыезде>. Ранее по указанному уголовному делу обвинялся один человек, в отношении которого в качестве меры пресечения избрано задержание. -