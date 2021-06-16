Среда, 16 Июня 2021 17:29

АрмИнфо. Наиболее важным в вопросе Амулсара является защита интересов близлежащих к месторождению общин. Подобное мнение жителям общины Джермук выразил и.о. премьер-министра РА Никол Пашинян в ходе своей предвыборной кампании.

"В Армении есть как сторонники, так и противники эксплуатации Амулсара (золотоносное месторождение в Джермуке - Ред.). И мы должны прийти к сбалансированному решению. Когда правительство разработает конкретное предложение - я лично приеду, и мы обсудим все и дадим вместе решение вопросу, принимая во внимание каждую деталь", - сказал Пашинян.

Напомним, что ранее в интервью Общественному телевидению Армении, премьер-министр РА Никол Пашинян отметил, что наиболее важным остается компонент экологической безопасности, и, если он решен, что Амулсар должен заработать. Он напомнил, что ранее не раз отмечал, что развитие туризма в стране хоть и важный, но не совсем стабильный сегмент, особенно в случае форсмажорных ситуаций, таких как война, и поэтому страна должна иметь серьезные источники валютных поступлений. В этом плане, Пашинян выразил мнение, что Амулсарский проект, скорее всего, будет задействован.

Отметим, что общая стоимость Амулсарского проекта, реализацией которого занимается компания Lydian Armenia, составляет $370 млн. Срок эксплуатации месторождения составляет 10 лет и 4 месяца, при этом в ежегодном разрезе планируется добывать в среднем 200 тыс. унций золота. Экологи на протяжении ряда лет озвучивают свои опасения по поводу реализации проекта. Несмотря на то, что компания уже потратила более 100 млн долларов на подготовку к эксплуатации, строительные работы на месторождении были приостановлены в 2019 году из-за выступлений представителей экологического сообщества. Проект, таким образом, надолго <повис в воздухе>.