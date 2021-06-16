Среда, 16 Июня 2021 16:59

АрмИнфо. ACBA Bank и Немецкая ассоциация охраны природы (NABU) подвели итоги конкурса на совместно разработанную программу «Развитие органического сельского хозяйства» на 2020-2021 годы.

В тендере учитывались перспективы претендентов на экспорт органических продуктов в случае сертификации, воздействие проекта на окружающую среду, возможности создания рабочих мест, а также работу предприятий в приграничных населенных пунктах и ​​ряд других обстоятельств.

В этом году при поддержке программы сертификацию получат 18 компаний малого и среднего бизнеса.

Ознакомиться со списком победителей конкурса можно по этой ссылке.

Программа развития органического сельского хозяйства - это годичная программа, в которой могут участвовать партнеры ACBA Bank. Она реализуется Банком совместно с NABU с 2015 года.

Целью проекта является содействие развитию органического сельского хозяйства в Армении и поддержка производителей этого сектора.