Среда, 16 Июня 2021 14:17

АрмИнфо.Второй номер предвыборного «Блока демократов Ширинян-Бабаджанян», глава Христианско-демократической партии Левон Ширинян убежден, что блок «Айастан» во главе с Робертом Кочаряном не будет силовым компонентом в политической жизни Армении. «Крым ваш, нет проблем, но Армения – наша, не отдадим», - заявил он 16 июня на встрече с жителями Спитака Лорийской области республики.

Тем не менее, по его словам, данная точка зрения не означает, что члены блока – русофобы. На самом деле, как указал Шириня, они армяноцентрсисты. «В Армении не будет мафии, не будут грабежа - будет производство и экономика», - заявил он.

При этом Ширинян не отрицает, что многих армянских избирателей волнует вопрос – какими будут отношения с Россией. Данные отношения важны не только в геостратегическом, историческом плане, но по причине того, что в РФ проживает многочисленная армянская диаспора, отметил он. «Мы должны будем построить страну, которая будет коммуницировать с Россией на паритетных началах. Мы не имеем проблем с Россией, есть требование - с нами взаимодействовать как с равным. Просьба и предложение дружественной России – не влиять на выборы через свою агентурную сеть», - указал Левон Ширинян.

Член блока предупредил российских армян не пытаться повлиять на ход выборов.

При этом Ширинян поприветствовал «возврашение США». При этом, как считает политик, «США нужно быстрее возвращаться, иначе это может привести к большим потерям». Вместе с тем, по его мнению, в Армению возвращается также Индия, а Китаю и Франции стоит форсировать свои инвестиции.

Предвыборный список «Блока демократов Ширинян-Бабаджанян» возглавил представитель руководящего органа партии «Во имя республики», депутат Национального собрания Арман Бабаджанян. Второй номер блока - глава Христианско-демократической партии Левон Ширинян, замыкает тройку адвокат Седа Сафарян, сестра главы Общественнй палаты Степана Сафаряна.