Среда, 16 Июня 2021 13:46

АрмИнфо. Депутат мажилиса Дарига Назарбаева предлагает правительству усовершенствовать механизмы работы с иностранными инвесторами. По ее мнению, одним из сдерживающих факторов привлечения инвестиций в отечественную экономику являются арбитражные споры Республики Казахстан с иностранными инвесторами. Сообщает Forbes.

«В результате того что большинство арбитражных процессов проводится публично, а материалы арбитражных процессов находятся в открытом доступе в интернете, в зарубежных СМИ создается негативный резонанс, приводящий к постоянному росту репутационных рисков для страны», - заявила Назарбаева, оглашая запрос на имя премьер-министра Аскара Мамина на пленарном заседании в среду, 16 июня.

Она заметила, что непосредственно для работы с арбитражами, в том числе минимизации вовлечения государственных органов в орбиту арбитражных разбирательств, созданы специализированные подразделения в Генеральной прокуратуре, Комитете государственных доходов Министерства финансов и Министерстве юстиции. Также создан институт инвестиционного омбудсмена для содействия в защите прав и законных интересов инвесторов. Тем не менее, несмотря на это, «количество арбитражных исков инвесторов к Республике Казахстан неуклонно растет». Причем, подчеркнула Назарбаева, «в данных спорах львиную долю занимают инвестиционные споры, когда инвесторы обращаются в международные арбитражи с утверждением, что их права и интересы нарушаются казахстанской стороной».

Депутат считает, что каждый арбитражный спор «является «стресс-тестом» для казахстанских судебной и правоохранительной систем». При этом в ходе арбитражей выявляются «системные недочеты государственного управления в различных сферах и отраслях экономики страны». К числу таких относится порядок определения обязательств инвестора на уровне рабочих программ уполномоченных государственных органов.

«Поскольку государство заинтересовано в привлечении наибольшего количества инвестиций, недобросовестные инвесторы пользуются этим обстоятельством и, возможно, искусственно завышают объемы инвестирования путем приобретения товаров, работ и услуг по завышенной стоимости у аффилированных компаний. К примеру, 6 июня 2017 года Английским судом было установлено, что Анатол Стати, используя подставную английскую компанию Perkwood, мошенническим образом завысил стоимость оборудования, поставленного для строительства газоперерабатывающего завода в Республике Казахстан, на сумму более $100 млн. Другие мошеннические действия включали в себя выплату гонорара за фиктивные управленческие услуги в размере $44 млн и оплату за несуществовавшее оборудование в размере $72 млн. Таким образом, при обращении в арбитраж недобросовестные инвесторы предъявляют иски за свои мнимые инвестиции, зафиксированные в рабочих программах. В случае вынесения решения арбитражем в пользу инвестора, присуждаемые искусственно завышенные суммы ложатся долговым бременем на страну, создают иные риски для активов государства», - заявила Назарбаева.

По ее мнению, при организации работы с инвесторами необходимо «установить четкий и прозрачный механизм исполнения инвестиционных обязательств (рабочих программ) и контроль в целях недопущения искусственного завышения расходов».