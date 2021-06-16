Среда, 16 Июня 2021 13:15

АрмИнфо.Офис Омбудсмена и Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ/ОБСЕ) выразили готовность к сотрудничеству в период парламентских выборов в Армении с целью гарантирования прав людей.

Об этом было заявлено в ходе встречи руководителей двух отделов Офиса защитника прав человека Артема Седракяна и Армена Машиняна с делегацией Бюро по демократическим институтам и правам человека/OБСЕ, возглавляемой главой наблюдательной миссии на выборах Йоганом Мерфи.

Согласно сообщению пресс-службы Офиса Омбудсмена, руководитель Отдела уголовного правосудия и защиты прав человека в ВС Офиса Омбудсмена РА Артем Седракян в ходе встречи выразил обеспокоенность в связи с широким применением в агитационной компании языка вражды, оскорблений и даже проклятий, направленных друг против друга политическими силами и их сторонниками. Ссылаясь на результаты мониторинга Офиса Омбудсмена, он отметил, что подобные выражения распространяются и в социальных сетях, что повышает напряжение и содержит риски переноса в реальную жизнь.

Вместе с тем Седракян рассказал о деятельности рабочей группы, созданной с целью мониторинга за выборами, которая будет работать в чрезвычайном режиме в пред- и поствыборный период, а также в день выборов.

Начальник отдела защиты гражданских, социально-экономических и культурных прав Офиса Омбудсмена Армен Машинян представил данные по нарушениям, зафиксированные в ходе мониторинга. Речь идет о раздаче избирательных взяток, злоупотребление административными ресурсами, фактах увольнений из-за поддержки той или иной политической силы и др. Были обсуждены также жалобы и сообщения, связанные с правом голоса, адресованные Защитнику прав человека.