Среда, 16 Июня 2021 13:14

АрмИнфо.Полиция Армении в агитационный период уже получила 92 сообщения о нарушениях, из них 36 - это происшествия, а по остальным возбуждены уголовные дела по признакам ст.180 и ст.181 УК РА. Об этом в 16 июня ходе пресс-конференции в Ереване заявил замначальника Полиции Армении Ара Фиданян, коснувшись процессе обеспечения законности организации и проведения внеочередных парламентских выборов.

Он также констатировал, что начиная с 11 мая, когда было объявлено о проведении досрочных парламентских выборов, соответствующие структуры полиции начали мониторинг обеспечения законности проведения электоральных процессов, и до начала агиткампании было зафиксировано 80 нарушений: 35 - инциденты, по 45 дан ход по признакам ст.180 и ст.181 УК РА.

По его словам, 17 нарушений касаются дачи предвыборной взятки или принуждению к участию в электоральных процессах, 10 – препятствование или принуждение к участию в массовых собраниях, 8 - хулиганства, 1- препятствованию деятельности журналиста и т.д. Фиданян также сообщил, что от партий и блоков в полицию Армении поступило 6 сообщений.

Стража порядка добавил, что много сообщений поступает о повреждении предвыборных плакатов, дачи предвыборных взяток, и в этом направлении правоохранителями осуществляются серьезная работа, некоторые дела уже раскрыты.

Замначальника полиции РА также сообщил, что на сегодняшний день в Армении прописано свыше 3 млн 383 тыс человек, имеют право участвовать в электоральных процессах чуть больше 2 млн. 580 тыс граждан. Фиданян добавил, что избирательные списки продолжают уточняться, и только за последний период имена 600 лиц, скончавшихся за рубежом, однако еще числящихся в списках были устранены. Он уточнил, что эти лица были включены в списки не по вине Полиции, поскольку к ним не поступали заявления о смерти от родственников.

На просьбу дать оценку тому, что представителей некоторых политических сил в ходе агитационной кампании сопровождают несколько десятков автомобилей охраны, Фиданян отметил, что их количество зависит от оценки вопроса обеспечения безопасности граждан, и в каких-то случаях она выше, а в каких-то ниже.

"Полиция выполняет свою работу в рамках возложенных на нее полномочий. По каждому конкретному случаю проводится анализ по части обеспечения безопасности граждан и определяется количество охраны", - сказал замначальника Полиции РА.

Афинян также опроверг тиражируемую в СМИ информацию о том, что полицейских в гражданской одежде заставляют участвовать в митингах правящей силы и напомнил, что полиция аполитичная структура и не вмешивается в политические процессы.