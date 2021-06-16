Среда, 16 Июня 2021 13:13

АрмИнфо.Член совета Национально­демократического полюса, юрист-международник и политолог Ара Папян убежден, что процесс делимитации, о которой говорит нынешний и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян, не имеет законных оснований. Об этом 16 июня в ходе пресс- конференции заявил Папян.

Так, по его словам, Национально-демократический полюс считает, что вопрос Арцаха необходимо решить в рамках восстановления территориальной целостности Армении - нынешняя Республика Армения должна выступить в качестве правопреемницы первой Республики. Как указал эксперт, Азербайджан 18 октября 1991 года отказался от советского политико-правового наследия. Следовательно, как считает международник, ожидания Баку, что в основе делимитации должны быть разделительные линии административных границ советского периода.

Папян выразил сожаление в связи с высказываниями первого президента РА Левона Тер- Петросяна о том, что весь мир признает Арцах как неотделимую часть Азербайджана. По его словам, во-первых, весь мир не имеет и не может иметь четкой позиции в данном вопросе. Во-вторых, важно то, на какие принципы основывается сама Армения для разрешения данного конфликта. "К сожалению, еще со времен Левона Тер-Петросяна Армения совершила серьезные ошибки: РА должна была однозначно провозгласить себя правопреемницей Первой Республики, тогда бы конфликт был переведен в плоскость международного права и решился бы вопрос, какими были международной признанные Лигой наций границы Армении",- заявил он.