Среда, 16 Июня 2021 13:12

АрмИнфо. Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте и посол Армении в Литве Армен Мартиросян подписали Протокол между Литовской Республикой и Республикой Армения о реализации Соглашения между ЕС и РА о реадмиссии лиц, проживающих без разрешения.

Как сообщает пресс-служба МВД Литвы, подписанное двустороннее международное соглашение устанавливает быстрые и эффективные процедуры идентификации, безопасного возвращения и транзита лиц, которые не соответствуют условиям въезда, пребывания или проживания на территории стран. Соглашение предназначено для выполнения обязательств обеих сторон по реадмиссии не только своих собственных граждан, подлежащих возвращению, но также лиц без гражданства и граждан третьих стран, которые прибыли непосредственно из Договаривающейся стороны или по визам этой стороны.

"Обеспечение эффективного управления миграцией - важный приоритет. В последнее время в связи с возросшими потоками нелегальной миграции через госграницу с Беларусью это стало особенно актуальным для Литвы. Однако, подписанное сегодня соглашение касается не только и не столько управления миграцией, поскольку количество возвращенных в Республику Армения действительно невелико - в среднем за последние 10 лет в годовом разрезе таковых было около 9 человек. Это соглашение - знак углубления двустороннего сотрудничества, взаимного уважения и доверия", - заявила глава МВД Литвы.

В свою очередь Мартиросян констатировал, что у Литвы и Армении уже есть прочная основа для сотрудничества, которую необходимо развивать. "Армения могла бы извлечь пользу из опыта реформ, осуществленных Литвой в области правоохранительной деятельности, таких как реформа полиции", - выразил убеждение посол Армении.

Билотайте ответила, что институты системы внутренних дел Литвы готовы передавать опыт и знания, полученные на пути литовских реформ и евроатлантической интеграции, а также для дальнейшего укрепления сотрудничества.

В настоящее время ЕС имеет 18 соглашений о реадмиссии с третьими странами. Для реализации этих соглашений государства-члены ЕС заключают двусторонние протоколы, в зависимости от ситуации, в которых устанавливаются подробные процедуры реадмиссии.