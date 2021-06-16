Среда, 16 Июня 2021 12:02

АрмИнфо. За прошедшие сутки в Армении провели 3666 тестов на коронавирус, из коих было выявлено 99 новых случаев заражения (2,7%), при этом выздоровело 78 человек, скончался - 1.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства здравоохранения, фактическое лечение на данный момент получает 2 787 пациентов.

По положению на 11:00 16 июня в Армении провели 1 134 905 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 223 904 человек (19,7%), выздоровело 215 533 человека (96,2%), скончалось - 4 490 (2%)