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АрмИнфо. За прошедшие сутки в Армении провели 3666 тестов на коронавирус, из коих было выявлено 99 новых случаев заражения (2,7%), при этом выздоровело 78 человек, скончался - 1.
Согласно сообщению пресс-службы Министерства здравоохранения, фактическое лечение на данный момент получает 2 787 пациентов.
По положению на 11:00 16 июня в Армении провели 1 134 905 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 223 904 человек (19,7%), выздоровело 215 533 человека (96,2%), скончалось - 4 490 (2%)
|Белый Дом: ЕС и США намерены продолжить работу в направлении долгосрочного мира и стабильности на Южном Кавказе
|Левон Ширинян: Блок «Айастан» во главе с Робертом Кочаряном не будет силовым компонентом в политической жизни Армении
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|Грузинский политолог: Мы должны идти вперед в направлении, выгодном нам, а не США, России или Турции
|Политолог: Байден и Путин обсудят в Женеве Арцах
|Чавушоглу: Армения приглашена на дипломатический форум в Анталье
|Офис Омбудсмена и БДИПЧ/ОБСЕ выступили против предвыборной риторики, полной взаимной ненависти, оскорблений и проклятий
|Полиция Армении в агитационный период уже получила 92 сообщения о нарушениях
|Процесс делимитации армяно-азербайджанской границы незаконен: Национально- демократический полюс
|Армения и Литва подписали протокол о реализации Соглашения между ЕС и РА о реадмиссии
|За сутки в Армении выявили 99 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровело - 78 человек
|Парламентарии уходящего парламента опять провалили заседание законодательного органа
|"Аврора" запускает новый раунд поддержки для Арцаха
|ANCA продолжает настаивать на предоставлении Армении и Арцаху помощи в $350 млн со стороны США
|ЮКЖД с 18 июня запускает электропоезд для любителей отдыха на озере Севан
|Президент Швейцарии: Прекращение огня в Нагорном Карабахе произошло благодаря России
|Шарль Мишель: США и ЕС работают вместе над урегулированием региональных конфликтов
|Хельга Шмид: ОБСЕ будет активно участвовать в региональном сотрудничестве на Южном Кавказе
|РПА: Потакать Турции в торговле своей лояльностью за счет интересов Армении нельзя
|Президенты Турции и Азербайджана подписали Шушинскую декларацию о союзничестве
|МИД Армении назвал явной провокацией визит лидеров Азербайджана и Турции в Шуши
|Никол Пашинян пообещал сменить "бархат" на "сталь"
|Карабахские законодатели призвали международное сообщество обуздать агрессивные устремления Турции на фоне визита Эрдогана в Шуши
|Взгляд из Берлина: Армении необходимо учитывать перспективы "возвращения" США
|В Ереване гражданин попытался совершить самосожжение
|В "Просвещенной Армении" высоко оценивают свои шансы на предстоящих внеочередных выборах
|Открыт летний сезон пассажирских перевозок: в путь отправился первый в этом году поезд Ереван-Батуми
|Партия "5165" намерена обратиться в суд из-за действий сопроводительного кортежа Никола Пашиняна
|Армянский коньяк АРАРАТ «Ани» завоевал золотую медаль на Bartender Spirits Awards
|Жерар Дедеян избран членом Французской академии наук заморских территорий
|Путин продлил разрешение на пребывание нелегалов из СНГ в России до 30 сентября
|Омбудсмен Армении призвал кандидадатов на пост премьер-министра быть вниманительными к используемой риторике
|Миссия Франкофонии будет наблюдать за ходом парламентских выборов в Армении
|"Армения - наш дом": Качественное и доступное образование - один из столпов безопасности общества и государства
|Аналитик: Саммит G7 сплотил Запад против Китая, а не России
|Кочарян: важно, чтобы присутствие России в Армении было акцентированным в военном плане
|Арарат Мирзоян подтвердил свое сотрудничество с армянскими спецслужбами
|"Бархатная власть" обменяла пленных на карты минных полей для предвыборного PR-а: экс-замминистра обороны Армении
|"Транскавказская тропа Армении" планирует за 40 дней обойти пешком всю страны и нанести маршрут на международную карту троп
|Роберт Кочарян не исключил столкновений после внеочередных выборов в парламент
|Подозрения в предательстве в адрес Пашиняна надо будет развеять тщательным расследованием после выборов - Кочарян
|В Тбилиси представили подробности переговоров между Ереваном и Баку по обмену военнопленных на карты минных полей
|МИД Германии предоставит около 50 тысяч евро на программу "Поддержка избирательных процессов в Армении"
|В Армении сохраняются низкие темпы распространения коронавирусом
|Обнародована программа визита Эрдогана в оккупированный армянский Шуши
|Апелляционный суд в Ереване оставил в силе решение ЦИК об аннулировании регистрации Тиграна Арзаканцяна
|Карабахский конфликт на повестке встречи Байден-Путин
|Кворума нет: уходящий парламент не настроен на работу
|Эрдоган не поднимал армянский вопрос на встрече с Байденом
|Омбудсмен Армении: Нецензурная брань в ходе агиткампании еще более накаляет ситуацию в стране
|КГА Армении приостановил действие сертификата эксплуатанта самолета № 070 авиакомпании Fly Armenia Airways
|Мортон и Байрамов обсудили передачу Азербайджаном армянских военнопленных в обмен на минные карты
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Converse4Women - комплексная поддержка женщин-заемщиков Конверс Банка
|СК Армении: Следствие по уголовному делу в отношении главы общины Горис завершено
|ВС Армении потребуется около 3 лет на полное поствоенное восстановление - Кочарян
|Столичные дорожные тоннели обеспечены круглосуточным освещением, следующими на очереди парки и скверы
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