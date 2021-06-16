Среда, 16 Июня 2021 11:52

АрмИнфо. Программа "Аврора для Арцаха", созданная для помощи детям и взрослым, столкнувшимся с тяжелым гуманитарном кризисом после Арцахской войны 2020 года, продолжает оказывать поддержку проектам, способствующим обеспечению долгосрочного социального развития региона.

Согласно сообщению инициативы,кКак было объявлено ранее, одним из ведущих принципов программы остается ее быстрота, эффективность и отсутствие бюрократии.

На данном этапе "Аврора" поддержит девять новых проектов, направленных на поиск устойчивых решений широкого спектра вопросов, включая качественное здравоохранение, социальную реинтеграцию, расширение прав и возможностей и образование. Отбор проектов последовал за мероприятием Диалогов "Аврора" под названием "Партнерство для Арцаха", которое прошло в колледже UWC Dilijan 2 мая 2021 года при участии партнеров программы "Аврора для Арцаха", представителей местных организаций и организаций диаспоры, фондов, государственных структур и СМИ. Все они согласились с тем, что для обеспечения успеха региона необходимо, помимо прочего, уделять особое внимание человеческим ресурсам и высококлассным специалистам, которые будут вовлечены в восстановительные работы в Арцахе.

Список новых проектов программы:

1. Привлечение медицинских специалистов из Армении и из-за рубежа в медицинские учреждения

Арцаха (совместно с Министерством здравоохранения Республики Арцах);

2. Поддержка раненых солдат: программа социальной интеграции (совместно с Фондом Азнавура и НПО "Поддержка раненых солдат и солдат с ограниченными возможностями");

3. Поддержка программы пчеловодства для перемещенных семей (совместно с НПО Национальное движение "За Арцах");

4. Организация занятий ушу для детей, живущих в приграничных селах Арцаха (совместно с Арцахской федерацией ушу и кунг-фу);

5. Двуязычный (французско-армянский) семинар по драматическому искусству для молодежи Арцаха (совместно с культурным фондом "Фрамарт" и Франко-армянским союзом);

6. "Лидерство через сострадание" (LwE) (совместно с Refugees United Soccer Academy (iACT)

и GOALS ARMENIA);

7. Помощь семье вынужденных переселенцев в открытии пекарни в селе Хнацах в Арцахе (совместно с благотворительным фондом Jraghactsner);

8. Расширение экономических возможностей арцахской молодежи, пострадавшей от конфликта (совместно с армянским благотворительным фондом "Детские деревни - SOS");

9."Арцахская война 2020 года: потери, вызовы и шаги по восстановлению устойчивости" (исследовательский проект в сотрудничестве с Армянской ассоциацией социальных работников).

<Проекты, получившие поддержку на этом этапе, направлены на социальное развитие семей, пострадавших от войны, здравоохранение, культуру, образование и спорт, и помогут различным группам населения, от детей до пожилых людей, еще больше увеличив число тех, чью жизнь изменила программа "<Аврора> для Арцаха". В частности, большое внимание уделено созданию возможностей для развития для молодежи Арцаха>, - отметила руководитель программы "Аврора для Арцаха" Наринэ Агабалян.

С момента запуска программы в ноябре 2020 года она оказала поддержку в общей сложности 80 проектам в сотрудничестве с 55 партнерами, как местными, так и международными, и выделила 1,74 млн долларов на помощь пострадавшим от войны. Программа также способствовала укреплению партнерских отношений "Авроры" с такими известными международными организациями как "Детские деревни - SOS", iACT, Фонд Азнавура и др.

"Аврора для Арцаха" продолжится в 2021 и 2022 годах и будет расширяться, рассматривая новые проекты и оказывая поддержку тем, кто соответствует критериям отбора. Мы благодарны нашим сторонникам, чья щедрость делает это возможным, и призываем всех сделать пожертвование на программу через движение #AraratChallenge.